¶¥µ»¾ì¤Îµ¬ÌÏÉÔ½½Ê¬¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿½©ÅÄ»ÔÄ¹¡Ä£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÉÔËþ¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤éÁý¤ä¤»¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡½©ÅÄ»Ô¤Î¾ÂÃ«½ã»ÔÄ¹¤Ï£²£³Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£²¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÃÏÊý¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î»ÑÀª¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¡Ö£µ£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖºâÀ¯ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ê¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Êµ¬ÌÏ¤¬¡ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤éÁý¤ä¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹¿³ºº¤Ê¤É£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÃÏÊý¤Î¼Â¾ð¡¢ÃÏÊý¥Á¡¼¥à¤Î·Ð±Ä¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¼çÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸øÀß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸©»Ô¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬Í×¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¹ñ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤âÏÃÂê¤¬µÚ¤Ó¡¢¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½¶âµëÉÕ¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£