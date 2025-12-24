開設７４周年記念競輪「鳳凰賞典レース・Ｇ３」が２６年１月４日から７日まで、東京都の立川競輪場で開催される。このＰＲのため、立川市公営競技事業部の神崎恵子部長ら関係者が２４日、キャンペーンレディーの近森カナさんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

２６年最初のグレードレース。刻一刻と迫るＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５（３０日・平塚）組からは吉田拓矢（茨城）と真杉匠（栃木）の“関東ゴールデンコンビ”に加え、Ｓ班で初めて記念を走る寺崎浩平（福井）、嘉永泰斗（熊本）と総勢４人が転戦する。年始から白熱の攻防を堪能できそうだ。

近森さんは「関東地区は力強い走りをする選手がそろいました。決勝に乗って、ぜひ立川記念を盛り上げてほしいです」とＳ班２人のほか、鈴木玄人（東京）、恩田淳平（群馬）、吉沢純平（茨城）をまずはプッシュ。さらに「私が高知県出身でもあり、中四国地区という意味で清水裕友選手（山口）にも注目しています。“冬の男”と言われるくらいですから」と躍動のシーンを描いた。

決勝が行われる７日には、新春らしく計５０００個のもちまきを実施。その２回目にはオートレーサーの森且行、今年引退した平原康多氏、酒井大史・立川市長が登壇しファンに振る舞う。ほかにもファミリー層や若年層も楽しめるイベントを多数用意。先着来場者サービスも含めてホームページをチェックしたい。売り上げ目標は７４億円で、総入場人員は１万４０００人を見込んでいる。