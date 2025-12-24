¹ñÎ©Âç³Ø¡Ö±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¡×2026Ç¯ÅÙ¤Ï188²¯±ßÁý³Û¤Ø¡¡¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×71Ç¯¤Ö¤ê¿©¤Ê¤ÉÀ¸³èÊ¸²½¤«¤éÇ§Äê¤¹¤ëÍ½»»¤â·×¾å¤Ø
Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎºâÀ¯Æñ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¸¦µæÈñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ö±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¡×¤¬2026Ç¯ÅÙ¤Ï188²¯±ßÁý³Û¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©Âç³Ø¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êª²Á¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºâÀ¯¾õ¶·¤Î°²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤ò¤á¤°¤ëÂç¿ÃÀÞ¾×¤Î·ë²Ì¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¿Í·ïÈñ¤ä¸¦µæÈñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ö±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¡×¤ò2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê188²¯±ßÁý³Û¤·¡¢Ìó1Ãû971²¯±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤Î±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¤Ï2004Ç¯¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎË¡¿Í²½°Ê¹ß¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Áý³Û¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¸¦µæ´Ä¶¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçºåÂç³Ø¤Îºä¸ý»ÖÊ¸ÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¤ÈµþÅÔÂç³Ø¤ÎËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø¤¬¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤ä¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö·ÝÇ½¡×¤È¡Ö¹©·Ýµ»½Ñ¡×¤Î2Ê¬Ìî¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×¤Ë¡¢71Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿©¤Ê¤É¤Î¡ÖÀ¸³èÊ¸²½¡×¤ÎÊ¬Ìî¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ10¿ÍÊ¬¤òÇ§Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤â·×¾å¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµþÎÁÍý¡×¤ä¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤Ê¤ÉÅÐÏ¿Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÂ¿©¤ÎÎÁÍý¿Í¤äÅÎ»á¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£