¡¡¿ÀÆàÀî¸©³ý¥±ºê»Ô¤Ï£²£´Æü¡¢¿¦¾ì¤ÎÃá½ø¤òÍð¤¹¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤ÎÃËÀ­²ÝÄ¹Êäº´¡Ê£µ£¶¡Ë¤ò²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£

¡¡»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­²ÝÄ¹Êäº´¤Ï£··î£²£µÆü¡¢²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ÃËÉ·±Îý¤ò¼Â»Ü¸å¡¢¾ÃËÉ½ðÆâ¤Ç¾åÀÊ¿¦°÷¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ß°ú¤­´ó¤»¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê·±Îý¤ò¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎË½¸À¤ä°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£