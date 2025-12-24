¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¡¡°Õ³°¤ÊÁê¼ê¤Ëà¥Þ¥Ä¥´¡¼½ÎáÎ×»þ³«¹Ö¡ÖÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï£±£°£°¡ó¤ÇÅú¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£´Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤âÄ«¤«¤éÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¾¾ËÜ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë·´¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Îý½¬¸å¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»ÒÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¼Â±é¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¡ÊÎý½¬Ãæ¤Ë¡ËËÍ¤â¥Á¥é¥Á¥é¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¤Ê¤È¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¿·õ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÞ¤¤ç¹Ô¤ï¤ì¤¿à¥Þ¥Ä¥´¡¼½Îá¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Øº£¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âº·É¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½÷»ÒÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬»ÑÀª¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇÚÁª¼ê¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â£±£°£°¡ó¤ÇÅú¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈàÁ´ÎÏ²óÅúá¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¹ä¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ä¥ó¥°£Ç¤«¤é¶µ¤¨¤òÀÁ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£