ÇµÌÚºä46¡¦±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿"Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ"¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù¥Ù¥¹Ìò¤Ø¤Î³Ð¸ç
2014Ç¯¤ËÄë¹ñ·à¾ì¤ÇÀ¤³¦½é±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¿·±é½ÐÈÇ¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Ë²«¶â´ü¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹1À¤¤Î¼ã¤Æü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ä¥§¡õ¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥ô¥¡¥¤¤Î³Ú¶Ê¤È¾®ÃÓ½¤°ìÏº¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ù¥¹¤òW¥¥ã¥¹¥È¤ÇÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÇµÌÚºä46¤Î±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¤À¡£¡Ø¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡Ø1789¡Ý¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ý¡Ù¤ÈÃå¼Â¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢º£²ó¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ß¡¢½ÅÀÕ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹Ìò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ù¥¹Áü¤òÌÏº÷¤¹¤ëÌòºî¤ê¤Î¥×¥í¥»¥¹¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½°ÊÁ°¡Ø¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡Ø¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù¤Ç¥Ù¥¹Ìò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖÎòÂå¤Î¥Ù¥¹¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÂç¸æ½ê¤Î¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸Ìò¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ë¥Ù¥¹¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Ë¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢"»ä¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹"¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¼õ¤«¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¡¢¤°¤Ã¤Èµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë´¶³Ð¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½²áµî¤Î¸ø±é¤Ï¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö±ÇÁü¤Ç²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º£¤Ï±é¤¸¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á´ÑµÒ¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤âËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢Êª¸ì¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥¹¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ù¥¹Áü¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ËÄ¤é¤àÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á°²ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø1789-¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á-¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢W¥¥ã¥¹¥È¤Î(À±É÷)¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò"¿¿»÷¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤"¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤À¤«¤é±é¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¶¯¤¯³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Î´¶ÁÛ¤â¤è¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë"Åù¿ÈÂç¤Ê»Ñ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿"¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤¬»ä¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¿ÍÀ¸·Ð¸³¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Êª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¼«ÂÎ¤¬¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½È¿¶Á¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í
¡Ö¤·¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)¡£³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì²ò¼á¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢"¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂª¤¨¤ë¤ó¤À"¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤â¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä²ò¼á¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÈÖÃæ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤Þ¤ÀÂæËÜ¤â¤³¤ì¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Î¥Ù¥¹Áü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤È¶á¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¹¥´ñ¿´¤¬¤¹¤´¤¯²¢À¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¾®¤µ¤Ê¼ñÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«(¾Ð)¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤Ï¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½µÕ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤È°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»ä¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«(¾Ð)¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¥¹¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¤È¤³¤í¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°²ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Î¤È¤¤â¡¢²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë(µÈÂô)Íü³¨¤µ¤ó¤¬SNS¤Ç"¤¤¤í¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦È¯À¼Ë¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ"¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤Çº¤¤Ã¤¿¤éÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Íü³¨¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤ò³«¤±¤ëÊý¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤³¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ê¤ó¤Ç¤âµÛ¤¤¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¿·»²¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ËèÆü¤ª·Î¸Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¬µõ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¸ø±é´ü´Ö¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°¤¨Êý¤Ê¤É¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÖÂÎÄ´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤¬Êø¤ì¤ë¤ÈÀäÂÐ¤ËÂÎ¤Ë¤âÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¡¢¿´¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ã¤Æ²¿¤«¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ......¡£¤À¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¼¡¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤«¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ï¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤È¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë°ì²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½±üÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Á°²ó¤Ï¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤°¤³¤È¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤ª·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤³¤òÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁ´Éô¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸À¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤«¡¢µ¢¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Á¬Åò¤Ë´ó¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê(¾Ð)¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ì¤Î½ä¤ê¤â¤è¤¯¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¤»ý¤Á¤â¾¯¤··Ú¤¯¤·¤Æ¤«¤éµ¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡Ø¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö»ä¼«¿È¤¬ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Î®¤µ¤ì¤º¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥¹¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤âËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ä²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡Ø¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù¤Ï¡¢±üÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëºîÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2025Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë·î¤´¤È¤ËÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ëè·î¤¤¤í¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ç¤¹¡ª¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡¡»£±Æ¡áÆâÅÄÂç²ð
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡á¹â¶¶ÃÕÆà¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡á¿ûÌî Íª
¸ø±é¾ðÊó
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û 2026Ç¯2·î9Æü(·î)¡Á3·î27Æü(¶â) ÆüÀ¸·à¾ì
¡ÚÊ¡²¬¸ø±é¡Û 2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)¡Á13Æü(·î) ÇîÂ¿ºÂ
¡Ú°¦ÃÎ¸ø±é¡Û 2026Ç¯5·î3Æü(Æü)¡Á10Æü(Æü) ¸æ±àºÂ