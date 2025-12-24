¤ï¤«¤á¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê»³À¹¤ê¤Ê¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥¿¥Æ¥í¥ó¥° ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó ¤·¤ç¤¦¤æ¡×»î¿©¥ì¥Ó¥å¡¼
¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î1¤Ä¡Ö¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥Æ¥í¥ó¥° ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó ¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤¬2025Ç¯12·î22Æü(·î)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Æ¥í¥ó¥°¡¡¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡¡2025/12/22¡¡¿·È¯Çä | ¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.acecook.co.jp/news/003239/
¤³¤ì¤¬¡Ö¥¿¥Æ¥í¥ó¥° ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó ¤·¤ç¤¦¤æ¡×¡£¡Ö¤ï¤«¤á¤¬»³¤Î¤è¤¦¤À¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤«¤ä¤¯¤Ï¡Ö¤ï¤«¤á¡×¤Î¤ß¡£
1¿©87g¤Ç344kcal¡£¿©±öÁêÅöÎÌ¤Ï¤á¤ó¡¦¤«¤ä¤¯¤¬2.4g¡¢¥¹¡¼¥×¤¬3.2g¤Î¹ç·×5.6g¡£
¥Õ¥¿¤Ë¤Ï±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤ÎÂÞ¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃæ¤Ë¤Ï¸åÆþ¤ìÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤ÎÂÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÞ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¤ï¤«¤á¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¤ªÅò¤òÉ¬Í×ÎÌÃí¤®¡¢3Ê¬ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
3Ê¬¸å¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¤ï¤«¤á¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ÆÌÍ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆþ¤ìÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤È±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¼¤Þ¤¹¡£
´°À®¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤ï¤«¤á¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
Ãæ±û¤Ë½¸¤á¤ë¤È¡¢¤ï¤«¤á¤Î»³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¡Ö¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ËÂçÎÌ¤Î¤ï¤«¤á¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤É¤³¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¾ï¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤ï¤«¤áÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¿»é¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æºá°´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤á¹¥¤¤Î¿Í¤Ï¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¿¥Æ¥í¥ó¥° ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó ¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤ÏÀÇÊÌ271±ß¤Ç¡¢2025Ç¯12·î22Æü(·î)¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¡£Amazon¤Ç¤Ï12¸Ä¥»¥Ã¥È¤¬ÀÇ¹þ3186±ß(1¸Ä266±ß)¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Amazon.co.jp: ¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó ¤·¤ç¤¦¤æ 87g ¡ß12¸Ä : ¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦¤ª¼ò