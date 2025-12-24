Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚÉ¬¾¡µÒ¡Û¤ÈÉ½¤¹¥Á¥§¡¼¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡Ö¥Ô¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÆüËÜ¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÉ¬¾¡µÒ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÉ¬¾¡µÒ¡×¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÉ¬¾¡µÒ¡×¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡ÊPizza Hut¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£
1958Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦100¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë18,000¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô