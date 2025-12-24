¹â¾¾»Ô¤ÎÇ§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¤ÇÃË»ù¤ËË½¹Ô¡¡Èï¹ð¤Î»ÜÀß¤ò´ÉÍý¤¹¤ë½÷¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡¹áÀî
Ë½¹Ô»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¡¡¹â¾¾»Ô¡¡10·î16Æü
¡¡¹â¾¾»Ô¤ÎÇ§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¤Ç1ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤È4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤ò´ÉÍý¤¹¤ë½÷¤ÎºÛÈ½¤¬24Æü¡¢¹â¾¾ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢½÷¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡¢¼«Ê¬¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÇ§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¤ÇÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿1ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡24Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÈï¹ð¤Î½÷¤Ï¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤ÏÃË¤Î»Ò¤ò°Ø»Ò¤ËºÂ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥ìー¤Î»®¤ËÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¥«¥ìー¤òÈô¤Ó»¶¤é¤»¤¿¤³¤È¤Ë²×Î©¤Á¡¢ÃË¤Î»Ò¤ò¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¤âÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÎ¾¼ê¤ÇÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¸øÈ½¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£