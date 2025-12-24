³ÝÀî»Ô¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬ÌÜ·â¤µ¤ì¸½¾ì¤ËÂÀ×¤â¡ÄÉáÃÊ¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ê¤¼¡©ÀìÌç²È¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¡ÊÀÅ²¬¡Ë
24ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî»Ô¤Ç¥¯¥Þ¤¬°ìÆ¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð³¹¤â¶á¤¯ÉáÃÊ¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¤¬¸½¾ì¤Ë¤ÏÂÀ×¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ê¤É¤¬¼þÊÕ¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¸ø±à¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Ê£¿ô¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³ÝÀî»Ô¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸áÁ°8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢³ÝÀî»ÔËþ¿å¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÆ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÆ»Ï©¾å¤ò¥¯¥Þ¤¬²£ÀÚ¤Ã¤¿¡Ù
¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÝÀî±Ø¤«¤éÅì¤Ë3.5¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¡Ö¤Ä¤ÞÎø¥ê¥¾ー¥È¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢¸ø±à¤äÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤¬¤¿¤ÁÊÂ¤ó¤À¤È¤³¤í¡£¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï½»Âð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó1¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÏÀÅ²¬¸©·Ù¤È³ÝÀî»Ô¤¬¸ø³«¤·¤¿¸ø±à¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀ×¤Î¼Ì¿¿¡£Âç¤¤µ¤ÏÌó15cm¡£ÎÄÍ§²ñ¤ä»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂÀ×¤Ï¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÝÀî»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÀ¾Â¦¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¸ø±à¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÂÀ×¤«¤é¡Ä¤½¤Î¤Þ¤ÞÅì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤ÏÂÎÌÓ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÀ×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¤Õ¤¸¤Î¤¯¤Ë ÃÏµå´Ä¶»Ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡À¾²¬ Í¤°ìÏº ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡ÖÂÀ×¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ø¤¬5ËÜ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤³¤ÎÊ¿¤ÎÉôÊ¬¡¢Â¤ÎÎ¢¤ÎÊ¿¤ÎÉôÊ¬¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¡¢¤Ò¤··Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢µÕ»°³Ñ·Á¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¥¯¥ÞÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¸ø±à¤Î¼þÊÕ¤ò¥Ñ¥È¥«ー¤Ç¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë·Ù»¡¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò¼õ¤±¡¢¼þÊÕ¤Î¸ø±à¤âÊÄ±à¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤âÃ£¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò¼õ¤±¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡Ö22À¤µª¤ÎµÖ¸ø±à¡×¤Ï¡¢1·î4Æü¤Þ¤ÇÊÄ±à¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸ø±à¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿»ÔÌ±¤Ï¡Ä¡£
¡Ê³ÝÀî»ÔÌ±¡Ë
¡Ö¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤è¤È¤¤¤¦°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¡¢1»þ¤ÇÊÄ´Û¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¢¤ë¤È¤³¤í¡£¡ÊÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤Î¤ÇÍÍ»Ò¸«¡×
ÀÅ²¬¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï¡¢22Æü»þÅÀ¤Ç168·ï¡£¤¹¤Ç¤ËÁ°Ç¯ÅÙ¤Î·ï¿ô¤ò¾å²ó¤ê²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì½ê¤¬¡¢»³¤¬Ï¢¤Ê¤ë¸©ËÌÉô¤Ç¤¹¡£³ÝÀî»Ô¤Ç¤ÎÌÜ·â¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤µ¤é¤ËÈæ³ÓÅª½»Âð³¹¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÌÜ·â¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¥¯¥Þ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¤Õ¤¸¤Î¤¯¤Ë ÃÏµå´Ä¶»Ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡À¾²¬ Í¤°ìÏº ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡Ö³ÝÀî»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»ÔÆâ¤ÎÊý¤À¤ÈÄÁ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¡ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤ë¥¯¥Þ¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æî¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢Íè¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅß¾ì¤â¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿´ÀÑ¤â¤ê¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê²æ¡¹¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¯¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿´ÀÑ¤â¤ê¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
·Ù»¡¤È»Ô¤Ï¡¢º£¸å¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£