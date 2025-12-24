２０日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州黎平県の肇興侗寨で、トン族の新年の行事を体験する外国人観光客。（貴陽＝新華社記者／周宣妮）

【新華社貴陽12月24日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平（れいへい）県の中心市街地とトン族集落の肇興侗寨でこのほど、トン族の新年「侗年」を祝う行事が催され、祝日の華やいだ雰囲気を味わおうと多くの外国人観光客が訪れた。

ロシア・モスクワの観光客ポカザチェンコ・コンスタンチンさんは、濃厚な民族風情を体感するため、友人と広西チワン族自治区桂林市から高速鉄道に乗り、肇興侗寨にやって来た。数百人のトン族の人々が広場の中央で輪になって手をつなぎ、伝統歌謡「トン族大歌」を歌いながら踊る盛大な光景をスマートフォンで撮影し、「中国の少数民族の歌や踊りはこれまでにも見たことはあったが、今回のパフォーマンスはさらに規模が大きく圧倒された」と感想を述べた。

２０日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州黎平県の肇興侗寨で行われたトン族の新年行事。（ドローンから,貴陽＝新華社配信／竜建睿）

広東省で働くフランス人のクロエ・ベルトランさんは、両親と妹を連れて初めて同地を訪れ長テーブルを囲む盛大な宴席「長卓宴」を見学した。クロエさんは「貴州省の山間部はトレッキングに最適で、大好きな場所だ。少数民族の村で地元の伝統的な習慣を体験するため、肇興侗寨を旅行の最終目的地にした」と語った。

友人と集落を訪れたバングラデシュのセルフメディアブロガー、サルワール・ジャハンさんは、一連の美しく素晴らしい瞬間を記録した。「肇興侗寨の風景や文化、人々の笑顔に魅了された。観光客は豊かで多彩な中国の民俗文化を存分に楽しんでおり、この雰囲気が大好きだ」と話した。ジャハンさんは撮影したショート動画を交流サイト（SNS）で共有し、貴州省の美しさを世界中の人々に紹介するという。（記者/周宣妮）