Å·±©´õ½ã¡¢¾×·â¤Î¡È²°³°¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥é¡É¥«¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¡×¡ÖÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×#2i2¤ÎÅ·±©´õ½ã¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¤Î¡È²°³°¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥é¡É¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ°ºî¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡ÛSNSÁûÁ³¤Î¡É¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡É¥«¥Ã¥È!?¡¡¾×·âÏª½Ð¤ÎÅ·±©´õ½ã
¡¡Å·±©¤Ï¡Ö¤¢¤½¤Ü¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°¤Î²°Âæ³¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡È¥ê¥Ü¥ó¡É¤ò¥Ö¥éÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÂçÃÀÏª½Ð¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö1/7¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¡¥Î¡¼¥Ö¥é¥Ý¥ÁËþºÜ¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¡£¡×¡ÖÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¢¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
