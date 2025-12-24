¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ë¡Ö¼Â¸úÅªÂÐºö¤ò¡×¡¡Æ»ÃÎ»ö¡Ö¶î¤±¹þ¤ß»²Æþ¤Î²ÄÇ½À¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Âçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë¤Îµ¬À©¶¯²½Á°¤«¤é¼Â¸úÀ¤¢¤ëÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¤Ø¤ÎÊä½õ¤ò¤ä¤á¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¶î¤±¹þ¤ß¤Ç»²Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¶üÏ©¼¾¸¶¹ñÎ©¸ø±à¼þÊÕ¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀß»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÎÓË¡¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â°ãË¡¤Ê¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö³«È¯¤ÏÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤¬ÂçÁ°Äó¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£