¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¸¢±×¡¢ÊÆ´ë¶ÈÅ±Âà¤â¡¡Ãæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ¸¢Í×µá½ä¤ê
¡¡¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹Á·ÏÊ£¹ç´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò´Þ¤à¹Á¤Î±¿±Ä¸¢ÇäµÑ¤ò½ä¤ê¡¢Çã¼ý¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ»ñ»º±¿ÍÑÂç¼ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬·×²èÅ±Âà¤â»ëÌî¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤¬23ÆüÊó¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹ñÍ´ë¶È¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¸¢¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹á¹Á·ÏÊ£¹ç´ë¶È¤ÎÄ¹¹¾ÏÂµ¼Â¶È¡ÊCK¥Ï¥Á¥½¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï3·î¡¢»±²¼´ë¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë23¥«¹ñ¤Î·×43¹Á¤Î¸¢±×¤ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤ËÌó228²¯¥É¥ë¡ÊÌó3Ãû5500²¯±ß¡Ë¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñÍ´ë¶È¤Ï³¤±¿Âç¼ê¤ÎÃæ¹ñ±óÍÎ³¤±¿½¸ÃÄ¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñÇÓ½ü¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£