¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢10·î¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î±¿±ÄÈñ¼ý»Ù¤¬320²¯¡Á370²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¡£Æþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤Ï2225Ëü1054Ëç¤Ç¡¢Åö½éÌÜÉ¸¤Î2300ËüËç¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¤Ï¡¢±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í·ïÈñ¤ä¹ÊóÀëÅÁÈñ¤Ë·×1160²¯±ß¤«¤«¤ë¤ÈÁÛÄê¡£ºâ¸»¤ÎÌó8³ä¤òÆþ¾ì·ô¼ýÆþ¤Ç¡¢»Ä¤ëÌó2³ä¤ò¥°¥Ã¥º¼ýÆþ¤ÇÏÅ¤¦·×²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤äÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÀ®²Ì¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡×¤ò³«¤¡¢¹õ»úÊ¬¤Î³èÍÑºö¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡£