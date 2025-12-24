¥¹¥ê¥à¿¿±ÉÅÄ¡¡¿·´´Àþ¤ËËº¤ì¤¿¥²¡¼¥àµ¡¤¬¼ê¸µ¤Ë¡ª¡ÖÆüËÜ¤Î¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤èÎÞ¡×¡Öº²¤¬Èþ¤·¤¯Í¥¤·¤¤Êý¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¿¿±ÉÅÄ¸¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·´´Àþ¤ËËº¤ì¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤èÎÞ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¿¿±ÉÅÄ¡£¡ÖÊ¶¼º¤·¤¿°¦µ¡¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº²¤¬Èþ¤·¤¯Í¥¤·¤¤Êý¤¬ÇîÂ¿±Ø¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜÃæ¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤¬º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¿·´´Àþ¤ËËº¤ì¤¿¡£¡£ËÍ¤ÏÆüËÜ¤ò¿®¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤ò¿·´´Àþ¤ËËº¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£