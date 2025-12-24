³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×28Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ¥ÂÎ³ÎÇ§¡¡¿å¿¼870¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤Ç¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë¼¯»ùÅç¡¦°ÀÐÅç²¤Ç·âÄÀ¡¡
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤ÎÁ¥ÂÎ¤¬28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¤Äì¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Ï11·î27Æü¤«¤é12·î18Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î°ÀÐÅç²¤Ç¿åÃæÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿¼¤µÌó870¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤ËÄÀ¤ó¤À³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤ÎÁ¥ÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐÇÏ´Ý¤Ï1997Ç¯¤ÎÄ´ºº¤ÇÀï¸å½é¤á¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤¬µá¤á¤¿Á¥¤Î°ú¤ÍÈ¤²¤ÏÃÇÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Ìµ¿ÍÃµººµ¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐÇÏ´Ý¼þÊÕ¤Î³¤Äì¤«¤éÌÚÊÒ¤äÅÚº½¤Ê¤É¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ç¤ÏÄ´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸åÆü²þ¤á¤Æ¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£