¥ä¥Þ¥ÏSRV250¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î½êÍÍß¤ò¤½¤½¤ëÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ª¡Ú¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Û¡Ê¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Ë
1992Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿SRV250¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê60¡ëV¥Ä¥¤¥ó¤Î¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä³«È¯¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÝÂê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
SRV250¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¦¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢250cc¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë³Ê²¼¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£
¤½¤³¤òÊ§¿¡¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥È¥Ê¸þ¤±¤Î250cc¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¤ÏÌ¾¾è¤ì¤Ê¤¤¡£
SRV250¤Ï³ÆÉô¤Î¥Ü¥ë¥È¤â¥á¥Ã¥¤ÎÁ°¤ËËÉ»¬½èÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Õ¥éー¤Ê¤É¥á¥Ã¥²Ã¹©Á°¤ËËá¤¤¤ÆÉ½ÌÌ¤òÊ¿³ê¤Ë¤¹¤ëÂ¾¡¢ÅÉÁõ¤Ï¥¿¥ó¥¯¤ä¥µ¥¤¥É¥«¥Ðー¤Þ¤ÇÂÑ¸õÀ¤Î¤¢¤ëÅÅÃå+ÀÅÅÅÅÉÁõ¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸ÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿250cc¤Î60¡ëV¥Ä¥ó¤Ï¡¢1988Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥ëー¥¶¡¢XV250 Virago¤À¡£
250cc¤ÎÊÒÂ¦125cc¤·¤«¤Ê¤¤¾®ÇÓµ¤ÎÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ü¥¢¡ß¥¹¥È¥íー¥¯¤¬49mm¡ß66mm¤È¤¤¤¦µ©¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥È¥íー¥¯¤Ç¡¢¥Ñ¥ïー¤òµá¤á¤Æ²ó¤¹250cc¤Ë¤Ï°ÛÎã¤Î¥È¥ë¥¯¤ÇÁö¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î°ÛÃ¼»ù¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁö¤ê¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ÏÁ®¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤éÁö¤ê¤¬³Ú¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï»þÂå¤ËÕ»¤Ó¤Ê¤¤¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂç¿Í¤Î´¶À¤Ç¼Á´¶¤òµá¤á¤ëÅù¡¹¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤é¤·¤µ¤ò¹þ¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥È¥íー¥¯£Ö¥Ä¥¤¥ó¤Ï¡¢27ps/8,500rpm¤È2.5kgm/6,500rpm¤È¡¢Äã¤¤²óÅ¾°è¤ÇÇ´¤ê¤È²º¤ä¤«¤µ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ60¡ëV¥Ä¥¤¥ó¤ÎÇúÈ¯´Ö³Ö¤ÈÇÓµ¤Ì®Æ°¤Î´Ø·¸¤ò¡¢XV250 Virago¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²óÅ¾°è¤Ç¤è¤ê¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥é¥ó¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ºÆÀß·×¤«¤éÇÓµ¤·Ï¤ÇÄ¹¤µ¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®µ¤Ì£¤è¤¤²ÃÂ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ª¥ó¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î½ÏÀ®¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿¶Æ°¤âÊý¸þÀ¤¬½¾Íè¤ÎÊÂÎó¥Ä¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÈÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²òÀÏ¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¥ªー¥½¥´¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥È¥ë¥¯ÊÑÆ°¤ÇÆ°¤¯¥é¥Ðー¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ð¥¤¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥àー¥º¤µ¤ÎÎ¾Î©¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÜ»Ø¤·¤¿¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥ä¥Þ¥Ï¤Ç»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿¿·¤·²á¤®¤ºµì¤¯¤â¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¹¥¤ß¤Î¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¤Ê´¶À¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
V¥Ä¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃ±µ¤Åû¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ï¾å¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤ÈºÙ¿È¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¡£
¥Ç¥Ó¥åー2Ç¯ÌÜ¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿SRV250S¤Ï¡¢1964Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿YDS-3¤Î¥Äー¥È¥ó¥«¥éー¤Ë¤â»÷¤¿¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á´¶¤¬Éº¤¦´¶À¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿³«È¯Åö½é¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¹âÄ¥ÎÏ¹Ý´É¤Ë¤è¤ë¥À¥Ö¥ë¥¯¥ìー¥É¥ë¥Õ¥ìー¥à¡Ê¥á¥¤¥ó¦Õ31.8mm¡¦¥À¥¦¥ó¥Á¥åー¥Ö¦Õ28.6mm¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Ñ¥¤¥×¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Á¥åー¥Ö¦Õ31.8mm¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÏÀÜ¹©Äø¤ÇÍÏÀÜ¸Ä½ê¤Ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤òÀß¤±¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¡ÊÍÏÀÜÊ´¡Ë¤Ë¤è¤ëËá¤¤¤¿¤È¤ÉÛ¤¬°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Çµ¤¸¯¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ª¥È¥Ê¤Ïµ¤¤ËÆþ¤ì¤Ð10Ç¯¤Ï¾è¤ë¡¢¤½¤³¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤Ï³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤â¤Ò¤È¤ê¤Î¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âµ¡Ç½¥Ñー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É400cc¥¯¥é¥¹¤Î»ÅÍÍ¤òÔú¤ëÂç¿Í»ÅÍÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±250cc¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSRV250¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æµ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤âÎ©¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡¢¥Ëー¥º¤ÏÀøºßÅª¤ËÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ñÌ£À¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÁØ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëÎã¤ÏÎò»Ë¾å¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
SRV250¤â¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤éÁö¤ê¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥È¥Ê¤Î´¶À¤Ë±þ¤¨¤ëÌ¾¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ÆÎÉ¤¤µ¡¼ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÎÇäÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç1996Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¯¤ä¥·ー¥ÈÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä·Ï¤Ø°ì¿·¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÇÉÀ¸¡¢SRV250¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï³°¤µ¤ì¼ÖÌ¾¤â¥ë¥Í¥Ã¥µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ûÍ×´µ¯¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢250cc60¡ëV¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Þ¥Ï¤¬¡¢³«È¯Â¦¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿¼¤¯ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÄü¤á¤ºÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤«¤®¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î'90Ç¯Âå¤ò¶¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬Çö¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£