¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤â¤¦°ìÉÊ¡ª¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¡×¡Ö¥É¥ó¥¡×¡Ö¤Ê¤È¤ê¡×¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡ª
12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÉÃ¤Ç¥¦¥Þ¤¤¡ªºÇ¶¯¤ª¤Ä¤Þ¤ß28Ï¢È¯¡ª¡×¡Ú»³¸ýÃÒ»Ò¤¬°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¥í¥ó¥Ð¥±Ì¾¶Ê¤òÇ®¾§¡Û¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³¸ýÃÒ»Ò¤¬°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¥í¥ó¥Ð¥±Ì¾¶ÊÇ®¾§¡ªº£¤¹¤°Çã¤¨¤ë¡ª¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦ºÇ¶¯¤ª¤Ä¤Þ¤ßGP
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤ª¼ò¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤ËÊû¤²¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¤½¤¦¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤¹¤°¤ËÇã¤¨¤ë¿©ºà¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡ÈºÇ¶¯¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡ÉÁ´28ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡ª
¼èºà»þ´Ö200»þ´ÖÄ¶¤¨¡ª ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë14¥«½ê¤ÇÅ°ÄìÄ´ºº¤·¡¢³¹¤Î¤ª¼ò¹¥¤¡¢°ìÎ®ÎÁÍý¿Í¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¤è¤ëÀäÉÊ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤òÁª¤Ö¡£
¾Ò²ð¤¹¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¡¢ÊñÃú¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥ï¡¼¡×¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤¦°ìÉÊ¡ª ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤â¤¦°ìÉÊ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦»ê¶Ë¤Î°ìÉÊ¡×¤«¤é¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
À¤³¦¤Î¿©ºà¤¬¤½¤í¤¦¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¡£º£¤äÁ´¹ñ¤Ë500Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¢¤ë¿Íµ¤Å¹¤À¡£
¥«¥ë¥Ç¥£¥Þ¥Ë¥¢Îò30Ç¯°Ê¾å¡ª ¥«¥ë¥Ç¥£¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥ä¥ß¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¥Ê¥Á¥ç¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
ºî¤êÊý¤ÏÄ¶´ÊÃ±¡ª ÂÑÇ®»®¤Ë¥¿¥³¥¹¥Á¥Ã¥×¥¹¡¢¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¤ò½ç¤Ë¤Î¤»¡¢ ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç5Ê¬¾Æ¤¯¡£ºÇ¸å¤Ë¥µ¥ë¥µ¥½¡¼¥¹¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡Ê¤ª¹¥¤ß¡Ë¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡ª
¡Ö¶ñ¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°Â¦¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ¾Êý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡£¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¡¢¥µ¥ë¥µ¡¢¥Ê¥Á¥ç¥¹¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç²¿ÇÜ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê¥ä¥ß¡¼¤µ¤ó¡Ë¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë532Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëÂç¼ê¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¥É¥ó¥¤Ç¤Ï¡¢¾ðÇ®²Á³Ê¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼«¼Ò¤Ç³«È¯¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È3000¼ïÎà°Ê¾å¡ª
¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÐ°¦¤á¤·¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤¬¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡ÖÌÀÂÀ¥Ä¥Ê´Ì¡×¡£¥Ä¥Ê¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤ÎÎ³´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£
º£²ó¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¹Êó¼¼¤Î¿å±Û¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Ï¤ó¤Ú¤óon the ÌÀÂÀ¥Ä¥Ê¥Á¡¼¥º¡×¡£
¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Î¾å¤Ë¡ÖÌÀÂÀ¥Ä¥Ê¡×¤ò°ì´ÌÁ´Éô¤Î¤»¡¢¥Á¡¼¥º¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç3Ê¬¾Æ¤¯¡£¤½¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Ë¡¢¥Ä¥Ê´Ì¤ÎÍ¾¤Ã¤¿¥ª¥¤¥ë¤ò¡ÈÄÉ¤¤¥ª¥¤¥ë¡É¡ª
¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Î´ÅÌ£¤ÈÌÀÂÀ¥Ä¥Ê¤Î¿É¤ß¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤¬¿Ê¤à°ìÉÊ¡ª ¡Ö¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥Ê¤Î¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤È¡¢ÌÀÂÀ¥Ä¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿å±Û¤µ¤ó¡Ë¡£
1937Ç¯ÁÏ¶È¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¡Ö¤Ê¤È¤ê¡×¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó500²¯±ß¤òÇä¤ê¾å
¤²¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Á¡¼¥¿¥é¡×¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡ª
º£²ó¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥·¥ë¥«¥ë¥Ñ¥¹¥Ô¥¶¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤È¤ê¤Î¡Ö¥Ú¥ó¥·¥ë¥«¥ë¥Ñ¥¹¡×¤ò3ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£3ÅùÊ¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¡£
¤¢¤È¤Ïñ»Ò¤ÎÈé¤Ë¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡¢¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥·¥ë¥«¥ë¥Ñ¥¹¡×¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç3Ê¬¾Æ¤¯¤À¤±¡ª
¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥Ú¥ó¥·¥ë¥«¥ë¥Ñ¥¹¡×¤¬ËÜ³Ê¥Ô¥¶¤ËÂçÊÑ¿È¡ª ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç»é¤È»Ý¤ß¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤â¥¢¥Ã¥×¡ª ¡Öñ»Ò¤ÎÈé¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡Ê²ÃÆ£¤µ¤ó¡Ë¡£
»î¿©¤·¤¿ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤À¤½¤¦¡£
ÎäÅà¿©ÉÊ¶È³¦Çä¤ê¾å¤²¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤¡×¡£24Ç¯Ï¢Â³Çä¤ê¾å¤²¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î
¡ÖËÜ³ÊßÖ¤áßÖÈÓ¡×¤ä¼ïÎàËÉÙ¤Ê¡ÖÅâÍÈ¤²¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡ª
¤½¤ó¤Ê¥Ë¥Á¥ì¥¤¤ÎµÜÅè¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ëºÇ¶¯¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¡¢¡Ö·ÜÆù¤Î¤¤å¤¦¤ê¥í¡¼¥ë¡×¡£
»È¤¦¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤à¤Í¤«¤é¡×¡£
¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¡Ö¤à¤Í¤«¤é¡×¤òÂçÍÕ¤È¤¤å¤¦¤ê¤Ç´¬¤¯¡£¤¤å¤¦¤ê¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤ÏÇßÆù¤ò²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤¬¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª
º£¤¹¤°Çã¤¨¤ë¡ª ¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦ºÇ¶¯¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ª Á´28ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡© Â³¤¤Ï¤¼¤Ò¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
