¸µÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼À¿»Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼2Ç¯ÌÜ¤Çº£½ÕµþÅÔ°Ü½»¤Ø¡ÄàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤³¤ó¤ÊÊÒÅÄ¼Ë¤Ë¡Ä¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×
¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¹õ¿§¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç
¡¡ºòÇ¯²ò»¶¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¿»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öºä¸Í¤ÈÀî±Û¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡£µþÅÔ¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ºë¶Ì¡¦Àî±Û¤Ê¤É¤ò»¶ºö¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¿§¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÉ÷¾ð¤¢¤ë·úÊª¤ÎÁ°¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢ËþµÊ¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¤¡¡ª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤³¤ó¤ÊÊÒÅÄ¼Ë¤ËÀ¿»Ò¤µ¤óÍè¤¿¤Î¡©¡©¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÍÌ¾¤ÊÊý¤¬ºä¸Í¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½¤Ç¤¹♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡À¿»Ò¤Ï2024Ç¯3·î¤ËÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤ò²ò»¶¸å¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£11·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¤ËÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹ ¤½¤·¤ÆµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡¡º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£