ソフトバンクの藤井皓哉投手（29）が24日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、今季の年俸7000万円から5000万円増となる年俸1億2000万円でサインした。（金額は推定）

入団4年目の今季はセットアッパーとして51試合に登板。2勝3敗2セーブ、19ホールド、防御率1・44の成績を残した。杉山一樹、松本裕樹との勝ちパターン「樹木トリオ」の一員として主に7回を任された。日本シリーズでも4試合に登板し、4回無失点で日本一に大きく貢献した。

藤井は2015年にドラフト4位で広島に入団。20年限りで戦力外となり、独立リーグの四国アイランドリーグplus高知を経て、育成契約で22年にソフトバンクに入団した。同年の開幕前に支配下選手登録をつかみ、プロ入りから通算11年目のオフに初めて大台を突破した。

苦労人は「戦力外になったのは全部僕の責任だけど、これからも（戦力外に）なる選手はいる。この業界にいれば、もう1回できるという道しるべじゃないけど、そういう存在になれたらいいなと思ってずっとやってきた。その中で目に見えて数字が変わることは自分として目標にしていた。良かったなと思います」と喜んだ。