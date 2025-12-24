¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×Á°È±¤¢¤êà¥Ô¥ó¥¯¤â¤³¤â¤³áºÇ¶¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Îº£ÅÄÈþºù¤ËÈ¿¶Á¡¢¹ÈÇò¤«¤é¤Î´¥ÇÕ¤Ç¡ÖÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¸µÃ¶¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ÇÈù¾Ð¤ß¤ò
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë À²¤ìÉ÷¡Ù¿·CM¡Ø¥Ï¥ì¤ÎÆü¡¢À²¤ìÉ÷¡£¡ÙÇ¯»ÏÊÓ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ±¿±ÄX¤¬Åê¹Æ¡£Á°È±¤¢¤ê¡¢¤â¤³¤â¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ÇÈù¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï31Æü¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤Ë·èÄê¡£CM¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ2026Ç¯¸µÆü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡¡ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î1Ëç¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¶¯¡×¡Ö¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¡Ö´¥ÇÕ¡×¡ÖÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¸µÃ¶¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤ÎÈþºù¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇ¤ÎÈþºù¤Á¤ã¤ó¼«Á³ÂÎ¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£