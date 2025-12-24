「テメエ喧嘩売ってんの？」両腕の刺青を見せびらかしスゴむ浜松・ガールズバー刺殺事件の容疑者（41）の末路…行きつけの店は「ボトルは廃棄しました」

両腕の刺青を自慢げにさらす中年男が殺傷性の高いナイフを振り回し女性2人を刺殺した容疑で逮捕された。今年の7月、浜松の夜の街は恐怖のどん底に突き落とされた。悪夢のような真夏の一夜から５ヶ月、くだんのガールズバーは店名もそのままに、戦慄の記憶を封じ込めていた。

〈画像〉「喧嘩売ってんの？」背中には仁王像、両腕にもびっしり“腕っぷし”を自慢する山下容疑者の刺青写真

「定期的に新しい花や飲み物が供えられている」

事件は7月6日午前1時55分ごろ、浜松市中央区千歳町のガールズバーに住所不定、無職・山下市郎容疑者（41）が2本のククリナイフを両手に持ち侵入、店長の竹内朋香さん（当時27）と店員の伊藤凜さん（同26）の背中を多数回、突き刺すなどして失血死させた容疑がもたれている。

通報で駆けつけた静岡県警浜松中央署員が殺人未遂で現行犯逮捕、容疑を殺人に切り替えて送検し、鑑定留置を受けて静岡地検浜松支部が11月14日、山下容疑者を殺人と銃刀法違反などの罪で起訴した。

集英社オンラインでは常連客だった山下容疑者が伊藤さんに入れ込んで執拗につきまとう様子や、仕事や私生活の日常で見せてきた、強い者に弱く弱いものに強い「本性」を♯1～♯8で詳しく伝えてきた。

常連の店では初対面の若者に「んだてめえ。喧嘩売ってんの？」とからみ、年下の後輩には暴力をふるういっぽうで、“コワモテ”の相手には尻尾を振っていたのだ。

そして５ヶ月ぶりに、恐怖の現場を歩いてみた。

ガールズバーの店舗は看板などもそのままだったが、営業はしていないようだ。近隣の男性商店店主はこう振り返った。

「事件があってからは、ずっと営業はされてないし、近所の人も最近は話題にも出さないようになった。でも定期的に新しい花や飲み物が供えられているから、みんながみんな忘れてるってわけでもないんだろうな。

夜に人が出入りしているのは見かけたことないから、お供え物は昼間にされているのかもしれない。今でも亡くなった2人のために思ってくれている人がいる。改めて周りの方にとっては大切な人たちだったんだろうな」

別の近隣の商店店主は、悼む人々の心のうちをこう慮った。

「元従業員の子とか被害者遺族の方が定期的に訪れて供えていっているんだと思う。あの店のママは姉御肌というか面倒見が良かったから、若い子たちが頻繁に花を置いていっているよ。

お店自体はずっと休業したままだけど、被害者遺族の方にも色々な思いがあるようで、家賃はそのまま払い続けられていると聞いてるよ」

山下容疑者は足繁く通っていたバーに、被害者の伊藤さんを伴って訪れたこともあった。♯4で報じたこの店の女性店員は、事件をこう振り返った。

「あの時は本当に大変でしたね。ウチの店にもマスコミの方が連日何人も来ていましたから。本当にひどい事件だったし……。ただ、マスコミの方が来なくなってきたあたりから徐々に話題にする人もいなくなって今は誰も話さなくなりましたね。（山下容疑者の）ボトル？ さすがにもう廃棄してしまいましたよ」

「姉はふくよかだったのに、ガリガリに痩せてしまっていた」

山下容疑者の20年来の付き合いで、母親のこともよく知っているという知人（♯5で紹介）は、心配そうな表情を見せた。

「事件後にお母さんに連絡しましたが、一切連絡は返ってきませんね。事件が起きる数週間前に『もうすぐ年金で暮らせるようになる』という話もしていたし、もしかしたら仕事も辞めてもう引っ越してしまったのかもしれないです。

事件を起こした市郎にはお姉ちゃんもいて、事件後にたまたま見かけたという人は『もともとどちらかと言うとふくよかだったのに、ガリガリに痩せてしまっていた』と言っていました。

事件のことももちろんですが、色々心労がたたっているのかもしれません。事件の1年くらい前、市郎はお姉ちゃんの息子さんとも飲みに行ったりしていたんです。

市郎にとっては甥にあたるし、自分の方が歳も全然上なので、当初は飲み代も出していたようですが、突然、これまでの飲み代を上回るお金を請求してトラブルになったらしいんです。

お母さんからすれば市郎には昔から手を焼いていたということでしたけど、まさかあんな大きな事件を起こすとは思ってなかっただろうし、あと少しでゆっくりできそうというタイミングだったのに本当に不憫です。今どうしているのかわかりませんし何より心配ですね……」

自分の家族にも多大な心配をかける容疑者は、公判を前にした今、何を思うのだろうか。

※「集英社オンライン」では、今回の事件についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班