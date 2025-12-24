Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤¬¾¼ÏÂ³Ø±¡¤Ë²÷¾¡¡¡¶¯¸Ç¤Ê¼éÈ÷¸÷¤ê2Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Åì³¤ÂçÊ¡²¬67¡½41¾¼ÏÂ³Ø±¡¡Ê24Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò2²óÀï¤Ç¡¢7Ç¯Ï¢Â³7ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬¾¼ÏÂ³Ø±¡¡ÊÀéÍÕ¡¡Ë¤ò67¡½41¡Ê20¡½4¡¢15¡½15¡¢19¡½9¡¢13¡½13¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¡£3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿2023Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3²óÀï¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤Ï1²óÀï¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡ËÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¼éÈ÷¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤ÏËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤È¡¢¥¬¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¤Ç190¥»¥ó¥Á¤ÎÎ±³ØÀ¸¥Ë¥¨¡¦¥«¥Ç¥£¥¸¥ã¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ê2Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤âÍ¥Àª¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£20¡½4¤È¤ï¤º¤«4¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£Âè2Q¤â¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤ÏÉÍ¸ý¤æ¤º¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ÆÅÀº¹¤ò¹¤²¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¼ç¾¤ÎÅì¸ý¹È°¦¡ÊÆ±¡Ë¤é¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤êÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£ºÇ½ªQ¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¿Ê¤á¤¿¡£