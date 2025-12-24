¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¤¬LIV¥´¥ë¥Õ¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÈ¯É½¡¡PGA¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
LIV¥´¥ë¥Õ¤ÇÀï¤¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤ÏLIV¥´¥ë¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥×¥«¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¡¢LIV¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµýÇ¯78¡Ä¡¡¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
35ºÐ¤Î¥±¥×¥«¤Ï2022Ç¯¤«¤éLIV¥´¥ë¥Õ¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏLIV¥´¥ë¥Õ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´ÊÆ¥×¥í¡×¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼5¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬2025Ç¯¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢LIV¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï54Áª¼êÃæ31°Ì¡£»ÍÂç¥á¥¸¥ã¡¼¤â3Àï¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥¸¡¼¥ÊÉ×¿Í¤¬º£Ç¯½é¤á¤ËÎ®»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×ºÊ¤Ë¤Ï2ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬¤¤¤ë¡£¶á¤´¤í¤Ï¥±¥×¥«¤ÎLIV¥´¥ë¥ÕÅ±Âà¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Þ¤ÇLIV¥´¥ë¥Õ¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥±¥×¥«¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿LIV¥´¥ë¥Õ¤Î¥Á¡¼¥à¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥åGC¡Ù¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤é¥Æ¡¼¥é¡¼¡¦¥°¡¼¥Á¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£4¿ÍÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤Ç¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤È¤Ê¤ë2·î¤Þ¤Ç¤Ë·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÂåÍý¿Í¤¬È¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¤Ï¥ä¥·¥ë¡¦¥¢¥ë¥ë¥Þ¥ä¥ó»á¡ÊPIFÁíºÛ¡Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¡ÊLIVºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¡¢LIV¥´¥ë¥Õ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ä¤â¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î·èÃÇ¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ï²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âLIV¥´¥ë¥Õ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥ê¡¼¥°¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÊÑ¤ï¤é¤º»ý¤ÁÂ³¤±¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Î¤Á¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¡×¤È¤·¡¢Íèµ¨¤Î¼çÀï¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¥±¥×¥«¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£2026Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»ÍÂç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡ÖLIV¥´¥ë¥Õ¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ï½Ð¾ì¶Ø»ß¡×¤È¤¹¤ëµ¬Â§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¥±¥×¥«¤ÎLIV¥´¥ë¥ÕÎ¥Ã¦¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡£¥±¥×¥«¤È²ÈÂ²¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡¢ºÇ¤â¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢Ä©ÀïÅª¤Ç¡¢¾Þ¶â¤Î¹â¤¤¥Ä¥¢¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥×¥«¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥×¥«¤¬ºÇ¸å¤ËLIV¥´¥ë¥Õ¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯8·î¡£¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å°Ê¹ß¤ËPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò¡áÊÆ¹ñºß½»¡Ë
