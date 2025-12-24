ジャンボ尾崎氏の訃報に片山晋呉がコメント「私のゴルフ人生の原点」
ジャンボこと尾崎将司氏の訃報を受けて、片山晋呉がコメントを発表した。尾崎氏はジュニア育成の一環で当時高校生だった片山らを指導。1989年の「ジャンボ尾崎杯フジサンケイジュニアゴルフ選手権」では17歳の片山が優勝している。そして、「優勝したらキャディをやらせてくれる」約束で、翌年のツアーで尾崎氏とのタッグが実現した。
【写真】貴重！ジャンボ尾崎氏のデビュー当時
◇ジャンボ尾崎さんのご逝去に、心よりお悔やみ申し上げます。今は正直、言葉にすることができません。高校時代にジャンボ杯で優勝させていただいたこと、そして（1990年の）VISA太平洋クラブマスターズでキャディを務めさせていただいた時間――。その一つ一つが、私のゴルフ人生の原点であり、かけがえのない記憶です。多くを語らずとも、背中で教えてくださったことに、ただ感謝しかありません。心よりご冥福をお祈りいたします。◇国内男子ツアーの生涯獲得賞金では、尾崎氏が26億8883万6653円で1位、片山が22億8860万9129円で2位。連続賞金シードでは尾崎氏が32季連続で1位、片山が25季連続で2位。ツアー通算25勝の『永久シード』達成年齢は尾崎氏が35歳224日、片山が35歳262日と、その背中をずっと追いかけてきた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
90年大会でバッグを担いだ片山晋呉が語る“ジャンボ伝説”「めちゃくちゃ怒られて、一週間で6キロ痩せた」
ジャンボこと尾崎将司氏がS状結腸がんのため死去、享年78歳 日本男子ゴルフ黄金期の立役者、指導者としても手腕を発揮
個人3冠の佐久間朱莉は豪華ドレスで登場 師匠・ジャンボからの“ムチ”が糧に「来年はメジャー制覇を」
『ほーん、出れんのか』師匠・ジャンボ尾崎とはハグで祝福 原英莉花は米昇格決定→日本凱旋に「期待されるとソワソワ（笑）」
「基礎を作ってくれた」ジャンボ邸での日々 西郷真央が“両親”そして“師匠”へ伝えた感謝の念
