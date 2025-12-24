サーティワン「#推しフレーバー総選挙2025」結果発表 1位はパワーアップして期間限定登場
B‐R サーティワン アイスクリームは27日から期間限定で、1月の新作フレーバー『ラブラブポーションサーティワン』を発売する。
【写真】「＃推しフレーバー総選挙 2025」2位のフレーバー
今年3月に実施した「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」で、投票総数58万票超の中から見事、1位に輝いたラブポーションサーティワン（通称：ラブポ）が、公約通りにパワーアップして登場。投票してくれたラブポファンの愛に応えたい！という想いで、「みんなの溢れるラブポ愛で全部ハートになっちゃった!!」をコンセプトに、ハート尽くしのフレーバーが誕生した。
ホワイトチョコとラズベリーアイスクリームにチョコレートビッツとラズベリーソース入りのハート型菓子が入っているのが特徴のラブポだが、今回の『ラブラブポーションサーティワン』はチョコレートビッツをミニハート型菓子にパワーアップ。ハートいっぱいの愛溢れるアイスクリームになった。
このフレーバーのために新開発したミニハート型菓子は、いつものラズベリーソース入りハート型菓子の半分サイズで、ぷっくりかわいらしい見た目。ラブポファンの熱い愛の形を表現した。また、ラブポファンが大好きな“いつものラブポのあの味”はそのままに、ミニハート型菓子も、いつものチョコレートビッツの食感と味わいをそのまま感じられるバランスにこだわった。
ダブルでおすすめの組み合わせは『ジャモカアーモンドファッジ』。コーヒーアイスクリームにアーモンドとチョコリボンを組み合わせたジャモカアーモンドファッジを合わせて、ちょっぴり大人な気分になれるフレーバーだ。また『ロッキーロード』もおすすめ。アーモンドとマシュマロの食感がやみつきになる『ロッキーロード』に2種類のチョコレートの入ったラブラブポーションサーティワンを組み合わせれば、一口ごとにさまざまな食感が味わえる。
さらに、人気だった期間限定フレーバーの上位4位までを2026年中に順次販売する。
■「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」ベスト5（全60種の総合ランキング）
1位『ラブポーションサーティワン』
ラズベリーとホワイトチョコの魅惑的な味わいにハートを加えてまさに「恋の媚薬」。
2位『バーガンディチェリー』（期間限定）
チェリーのアイスクリームに豊かな食感のチェリー果肉が入ったクセになる味わい。
3位『コットンキャンディ』（期間限定）
ポップな見た目が大人気。甘くてやさしいわたがし味のアイスクリーム。
4位『ジャモカアーモンドファッジ』
2種の豆をドリップしたコーヒーアイスクリームにチョコレートとアーモンドがマッチ。
5位『ストロベリーチーズケーキ』
クリームチーズを使ったベイクドチーズケーキと甘酸っぱいストロベリーリボンが絶妙
■「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」期間限定フレーバーの上位4位
1位『バーガンディチェリー』2月19日〜
チェリーのアイスクリームに豊かな食感のチェリー果肉が入ったクセになる味わい。
2位『コットンキャンディ』12月27日〜
ポップな見た目が大人気。甘くてやさしいわたがし味のアイスクリーム。
3位『マジカルミントナイト』
ビターなチョコとミントに弾けるキャンディがあわさって、夜空にキラめく魔法のよう。
4位『ダイキュリーアイス』
ラムとライムのカクテルをイメージ。口いっぱいの清涼感にハマっちゃう人が続出。
※3位と4位は販売時期が決まり次第発表
