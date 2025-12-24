¸¶Æü½Ð»Ò¡¢¼êºî¤ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÀÈÕ¼à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ÖÂ©»Ò¤È2¿Í¤Ç¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¶Æü½Ð»Ò¡Ê66¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¼êºî¤ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÀÈÕ¼à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ©»Ò¤È2¿Í¤Ç ¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¤¹¡×¼êºî¤ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÀÈÕ¼à¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¸¶Æü½Ð»Ò
¡¡¡Ö#¤ª²È¤´ÈÓ #²ÈÂ²¤Ç¤´ÈÓ¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¡Öº£Æü¤Ï¼êÈ´¤¡×¡ÖÍ¼ÈÓ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈÕ¼à¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¸¶¤Ï¡Ö¼êÈ´¤¡×¤È¸¬Â½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö´ÌµÍ¤Î¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ë¹õ¸ÕÜ¥¤È¥Ç¥£¥ë¡×¡ÖÍÎÍü ¥¥¦¥¤ ¥Á¡¼¥º ¼êºî¤ê·ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç¡Ä¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤ÄÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¸÷¤ëÉÊ¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¶¡¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¤Ï¡ÖÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î ¥·¥å¥Ê¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂ©»Ò¤È2¿Í¤Ç ¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿Æ»Ò¤Ç²á¤´¤¹²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÈÕ¼àÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
