¥¯¥Þ¤ËÈ÷¤¨´ù¾å·±Îý¡¡¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ÇÏÂ²Î»³¡¦ÅÄÊÕ
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Ï24Æü¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×¤ËÈ÷¤¨¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ëÊá³Í¤òÁÛÄê¤·¤¿´ù¾å·±Îý¤ò¸©¤È¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¶áÎÙ¤Î¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤éÌó80¿Í¤¬»²²Ã¡£½»Âð³¹¤Ë¶á¤¤²ÏÀîÉß¤Ë¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î¼Â»ÜÈ½ÃÇ¤äÄÌ¹Ôµ¬À©¡¢½»Ì±¤Ø¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÊÕ»ÔÇÀÎÓ¿å»ºÉô¤Î±Ê°æ¹¬É§ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¸½ºßºîÀ®Ãæ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤äÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²þÀµÄ»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤¬9·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¥¯¥Þ¤Ê¤É¤¬½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÈ¯Ë¤¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£