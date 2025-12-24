¹ñÈñ¸¶»ñ¤Î´ð¶â¡¢É¬Í×³Û¤Î£¶ÇÜÇÛÊ¬¤ä£´Ç¯¶á¤¯ÊüÃÖ¡Ä²ñ·×¸¡ºº±¡¤¬²þÁ±µá¤á¤ë
¡¡²ñ·×¸¡ºº±¡¤Ï£²£´Æü¡¢¹ñÈñ¤ò´ð¤ËÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿´ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡É¬Í×À¤ò½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤»¤º¤ËÌó£³£°£°²¯±ß¤òÀÑ¤ßÁý¤·¤¿¤ê¡¢»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£´Ç¯¶á¤¯ÊüÃÖ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤º¤µ¤ó¤Ê±¿±Ä¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸¡ºº±¡¤Ï´ð¶â¤ò½ê´É¤¹¤ë³Æ¾ÊÄ£¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡´ð¶â¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÇ¯ÅÙ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤Ê¤É¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ë¡£¸¡ºº±¡¤ÏºòÇ¯£¶·î¡¢»²µÄ±¡·è»»°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯£³·îËö»þÅÀ¤Ç»Ä¹â¤¬¤¢¤Ã¤¿·×£²£µ£´´ð¶â¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤Ê¤É£±£¹£±´ð¶â¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©£¶£³´ð¶â¡Ë¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É¬Í×À¤òÀººº¤»¤º¤ËÀÑ¤ßÁý¤·¤Æ¤¤¤¿´ð¶â¤Ï»Í¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö°Â¿´¤³¤É¤â´ð¶â¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄí¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀ°È÷¤Î¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬£²£°£²£±¡¢£²£²Ç¯ÅÙ¡¢¿Í¸ýÈæÎ¨¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°È÷Èñ¤òÇÛÊ¬¡£ÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÉ¬Í×³Û¤âÊ¹¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¿½¹ð¤·¤¿É¬Í×³Û·×£µ£±²¯±ß¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÛÊ¬³Û¤Ï·×£³£°£±²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¿½¹ð³Û¤È¤Û¤ÜÆ±³Û¤Î£µ£´²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤«¤é»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï¡ÖÁá´ü¤Ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ñ¶âÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ð¶â¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»ö¶È³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë£²Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»ñ¶â¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï£³´ð¶â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê½ê´É¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯»º¶È¶¨²ñ¡×¤Ï£²£²Ç¯£³·î¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷´ð¶â¡×¤òÀßÃÖ¡£³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤Ë£²£¶£·²¯±ß¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢À°È÷¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤ÎÁªÄê¤Ê¤É»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÄ´À°¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢£´Ç¯¶á¤¯¸øÊç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ð¶âÀßÃÖÅö½é¤Ï£³Ç¯ÄøÅÙ¤ÇÀ°È÷¤Þ¤Ç´°Î»¤µ¤»¤ë¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÁá´ü¤Ë¸øÊç¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»ö¶È¼Ô¤ÈÃúÇ«¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤Ê¤É¤Î´ð¶â¤Ï¡¢ÍâÇ¯ÅÙ¤Ë»ÈÍÑÍ½Äê¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡ºº±¡¤¬£²£³Ç¯ÅÙÊ¬¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¸«¹þ¤ß³Û¤Ê¤É¤¬»»½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤£³£°´ð¶â¤ò½ü¤¯£±£¶£±´ð¶â¤Î¤¦¤Á£²³ä¡Ê£³£¶´ð¶â¡Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ö¶ÈÈñ¤¬¸«¹þ¤ß³Û¤Î£´Ê¬¤Î£±Ì¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¡ºº±¡¤ÏÄ´ºº¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀÑ¤ßÁý¤·»þ¤Ë»Ä¹â¤Ê¤É¤ò½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ´ð¶â¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò³Æ¾ÊÄ£¤Ëµá¤á¤¿¡£
