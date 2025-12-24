½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼½Ð¾ì¤Î8Æ¬¿ÈÈþ½÷¡¢¼«¤é¡ÈÀ¸ÃåÂØ¤¨¡ÉÄó°Æ¤â¥¯¥º·Ý¿Í¤Î»ëÀþ¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×
¡¡µîÇ¯·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷Í¥¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡ÖÃ¦¤¤¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂçÃÀÄó°Æ¡£¤·¤«¤·¡¢MC¤Î·Ý¿Í¤«¤é¡ÈÇ®¤¤»ëÀþ¡É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û8Æ¬¿ÈÈþ½÷¤ÎÀ¸ÃåÂØ¤¨¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ä¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥·¤¬¤¦¤Þ¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡Ö¥á¥·¥¦¥Þ¡×¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù#4¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Î¡È¥á¥·¥¦¥Þ¿·Æþ¼Ò°÷¡É¤È¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼¬Ç¸¡Ê¤Þ¤¤Î¡Ë¤Ò¤Ê¡Ê21¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹165cm¤Î8Æ¬¿È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¡ÖMiss Oriental 2023¡×¤Ç¤Ï8´§¤òÃ£À®¡¢½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î½÷Í¥¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¼¬Ç¸¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡ÄÃ¦¤¤¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢À¸ÃåÂØ¤¨¤ò¼«¤éÄó°Æ¡£¤³¤ÎÂçÃÀ¤Ê¿½¤·½Ð¤Ë¡¢¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤ÎÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëMC¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¤ÈÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤Ï°ì½Ö¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»³Åº¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â1¸Ä¤ª´ê¤¤¤¢¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£¡¡
¡¡Èþ½÷¤ÎÃåÂØ¤¨¤ò¡È»êÊ¡¤Î°ìÉþ¡É¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤È¡¢¼¬Ç¸¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¥¿¥Ð¥³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë2¿Í¡£¤½¤Î»ëÀþ¤Ë¡¢¼¬Ç¸¤Ï»×¤ï¤º¡ÖÉÝ¤¤¡×¤ÈÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë