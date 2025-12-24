»³Æâ¤¢¤¤¤Ê¡Ê2014Ç¯»£±Æ¡Ë

¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉSILENT SIREN¤Î¥®¥¿¡¼»³Æâ¤¢¤¤¤Ê¡Ê37¡Ë¤¬23Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÛÀ­¤ËµÞ¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È³¿²½¡É¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

»³Æâ¤Ï¡ÖºÂÉß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤­¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤­¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ¦¤°¤Î¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¸«¤Á¤ã¤¦¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³¿²½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£

»³Æâ¤¬¡Ö·¤¤Ò¤â¤ò1¼þ¤µ¤»¤Æ¡Ä¤È¤«¡¢·¤È¢¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡×¤ÈÊäÂ­¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎµÈÅÄèÁ¤Ï¡Ö¤ï¡¼¤«¡¼¤ë¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£

Ç­¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥µ¥µ¥­¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÀä¶«¤¹¤ë¤Û¤É¤ï¤«¤ë¤ó¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÃËÀ­Â¦¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£

»³Æâ¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¾ìÌÌÅª¤Ë¡Ä¡×¤È¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£