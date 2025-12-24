¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡ÙËÜÊÔ¥«¥Ã¥È¡¦¥»¥ê¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½¹ðÂè2ÃÆ¸ø³«
¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤¬¡¢12·î17Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¡¢2026Ç¯2·î¸ø³«Í½Äê¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡ÙÍ½¹ðÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢Í½¹ðÂè2ÃÆ¤Ç¤ÏËÜÊÔ¥«¥Ã¥È¡¦¥»¥ê¥Õ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÍ½¹ðÂè2ÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù
¡Ú¸ø³«»þ´ü¡Û
2026Ç¯2·î
¡ÚCAST¡Û
¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¡§ÍªÌÚ ÊË
¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¡§ºØÆ£ÀéÏÂ
ÇÃ ¥Þ¥ß¡§¿å¶¶¤«¤ª¤ê
Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü
º´ÁÒ°É»Ò¡§ÌîÃæ Íõ
É´¹¾¤Ê¤®¤µ¡§°¤À¡²ÂÆà
¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§Magica Quartet
Áí´ÆÆÄ¡§¿·Ë¼¾¼Ç·
µÓËÜ¡§µõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Áó¼ù¤¦¤á
´ÆÆÄ¡§µÜËÜ¹¬Íµ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«¸ý½ß°ìÏº
°Û¶õ´ÖÀß·×¡§·àÃÄ¥¤¥Ì¥«¥ì¡¼¡ÊÅ¥¸¤¡Ë
²»³Ú¡§³á±ºÍ³µ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ã¥Õ¥È
ÇÛµë¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
