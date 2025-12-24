【Netflix「ラヴ上等」インタビューVol.2 タックル】一途にアプローチ続けられたきぃーちゃんの言葉「諦めそうになることはなかったです」＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/12/24】【ネタバレあり】Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」が独占配信中。モデルプレスでは、参加したヤンキー男女10人にソロインタビューを実施。参加理由や、共同生活中の想い、最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。2人目は盆栽業のタックル（津田祥／24）。＜Vol.2＞
本作は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティーショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出し者”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。最終日・卒業式で愛する人へ想いを告げるその瞬間まで、誰も見たことのない、予測不能の恋愛リアリティ。卒業式前日に行われる子ども食堂でのイベントに向け、協力して作業も進めていく。
第一印象からモデル・メイク講師のきぃーちゃんを思い続けたタックル。手押し相撲の勝利によって獲得したきぃーちゃんとのデートタイムでは、すぐに想いを伝え、熱心に褒め言葉を並べたが、「異性として見れていない」という言葉を受ける結果となった。しかし、その言葉が彼の気持ちに火をつけ、想いはさらに加速。その後、直接的なアピールは少なかったものの、きぃーちゃんの隣をキープするなど、静かに一途な想いを表現し続けた。最終告白で、改めてきぃーちゃんに告白したが、きぃーちゃんは友達でいることを選んだ。
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
タックル：現在の仕事は盆栽業をやっています。業務内容は主にリース事業、盆栽をリースしたり、ポップアップで地方に行ったり、丸の内の店舗で盆栽やアパレルの販売などをしています。性格は明るくてお調子者です。
― 「ラヴ上等」に参加した理由を教えてください。
タックル：良い子がいれば恋愛もしたいし、楽しそうだなと思って参加しました。
― 1月に恋人と別れたという話がありましたが、「ラヴ上等」に参加する前はどのような恋愛をしてきましたか？
タックル：「ラヴ上等」に参加する前は1人の人と長く付き合っていました。恋愛には熱くなっちゃうタイプなので、喧嘩もしますが、納得するまで話し合って仲直りしていました。
― きぃーちゃんさんに惹かれた理由を教えてください。
タックル：女性メンバーの中で一番顔がタイプだったんです。「ラヴ上等」に参加するときに、「自分を持っている人が好き」と言っていたんですけど、きぃーちゃんはめっちゃ自分を持っている人だったので、きぃーちゃんだけでした。
― きぃーちゃんさんから、タックルさんに気持ちがないことを聞いても、一途にアプローチを続けられた理由を教えてください。諦めそうになる瞬間はありませんでしたか？他の人に揺らいだ瞬間はなかったですか？
タックル：きぃーちゃんが「諦めない男が好き」と言っていたので、諦めそうになることはなかったです。ラブレターは、きぃーちゃん以外にも何人か書いたんですが、気持ちが変わったからではなく、ただ喋ってみたいと思って書いていました。せっかくの企画だったので他の人のことも知りたいと考えていましたが、結局気持ちが向いたのは、ずっときぃーちゃんでした。
― 最後はてんてんさんも、きぃーちゃんさんに告白しましたが、お互いの気持ちなどを話すことはありましたか？
タックル：もちろんありました。「正々堂々と行きましょう、もうタックルしたんだから」みたいな感じでした。
― 共同生活を振り返って、悩んだこと、辛かったことはありますか？
タックル：集団生活が苦手なので、14日間知らない人、しかもヤンキーと同じ部屋は不安でしたが、面白かったです。てんてんとはいろいろ話しました。
― 「ラヴ上等」に参加して一番成長した部分や学んだことを教えてください。
タックル：みんな多分いろいろなことを経験してきたと思うんですけど、人は見かけによらないんだなと思って面白かったです。あとはカメラ慣れです。自分の仕事でも、カメラに慣れてきて撮影がすぐ終わるようになりました（笑）。
＜漢＞
塚原舜哉 a.k.a. つーちゃん（30）／キャバクラ経営
佐藤匠海 a.k.a. ミルク（22）／建築業
津田祥 a.k.a. タックル（24）／盆栽業
櫻井二世 a.k.a. 二世（27）／BAR経営
西澤偉 a.k.a. ヤンボー（30）／ラッパー（※途中退学）
七星天星 a.k.a. てんてん（25）／ホスト
＜嬢＞
乙葉 a.k.a. おとさん（22）／専門学生・キャバクラ勤務
ユリア a.k.a. Baby（25）／塗装業・タレント
ひかる a.k.a. てかりん（21）／BAR勤務・地下格闘技選手
綺麗 a.k.a. きぃーちゃん（23）／モデル・メイク講師
AMO a.k.a. あも（27）／ショーダンサー
