広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、ミニスカユニフォーム姿が話題「可愛すぎる」「スタイル異次元」
【モデルプレス＝2025/12/24】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが12月23日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】カープ小園選手の美人妻「スタイル異次元」ミニスカで美脚披露
渡辺は「ピースウィングでボール蹴りました」とコメントし、サンフレッチェ広島レジーナの応援に訪れたスタジアムでのショットを投稿。紫のユニフォームにミニ丈のプリーツスカートを合わせ、すらりとした美しい脚が際立つコーディネートを披露した。また、キックインセレモニーに登場し、ボールを蹴る姿も公開している。
この投稿には「ミニスカ可愛すぎる」「素敵」「スタイル異次元」「このユニフォームも似合う」「広島愛が伝わる」「ユニフォームの着こなし参考にしたい」「髪もサラサラで綺麗」といった声が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カープ小園選手の美人妻「スタイル異次元」ミニスカで美脚披露
◆渡辺リサ、サッカー場でミニスカショット披露
渡辺は「ピースウィングでボール蹴りました」とコメントし、サンフレッチェ広島レジーナの応援に訪れたスタジアムでのショットを投稿。紫のユニフォームにミニ丈のプリーツスカートを合わせ、すらりとした美しい脚が際立つコーディネートを披露した。また、キックインセレモニーに登場し、ボールを蹴る姿も公開している。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「ミニスカ可愛すぎる」「素敵」「スタイル異次元」「このユニフォームも似合う」「広島愛が伝わる」「ユニフォームの着こなし参考にしたい」「髪もサラサラで綺麗」といった声が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】