メ～テレ（名古屋テレビ）

2025年9月の記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場が浸水した問題で、国は水につかった車の所有者に一定の金額を支払う考えを明らかにしました。

9月12日の夜。三重県四日市市では、1時間雨量が123.5mmの観測史上最大の大雨が降りました。

近鉄四日市駅東口にある地下駐車場「くすの木パーキング」では大量の雨水が流れ込み、駐車中の274台の車が水に浸かる大きな被害となりました。

有識者や国土交通省らは9月26日に「復旧検討委員会」を立ち上げ、現地視察や当時の検証などを5回にわたって実施。

国道側の止水板が故障していたことについては、国交省が2021年に管理者からの報告でその故障を把握していたものの、4年近く放置されていたことなども明らかになりました。

「同様な地下施設においても、このような被害が二度と起こらないような未来志向の取りまとめになればという風に思っています」（復旧検討委員会 川口淳 委員長）

復旧検討委員会が「最終報告書」

12月24日にとりまとめられた「最終報告書」では、「地下駐車場の所有者と運営者は、大いに反省すべき」と指摘されました。

浸水は天災であったものの、止水板などが適切に機能すれば、ある程度対応できたとしています。

駐車場の再生に向けて、「止水板を自動化する」とともに「住民も参加して定期的に訓練を行う」としています。

地下駐車場の国道側の所有者である三重河川国道事務所は、浸水した車274台の所有者に、一定の金額を支払う考えを明らかにしました。

「止水板の故障が被害拡大の一因に関与していたことを重く受け止め、一定額の支払いを前提に示談する方向で検討したい」（国交省 三重河川国道事務所 大吉雄人 所長）

金額などについては決まっていないということで、詳細については1月に公表するとしています。

また、駐車場を運営する「ディア四日市」の担当者も今回初めて会見の場に立ちました。

「浸水当時、私も実際に現場にいた。日常訓練など、現場の係員まで徹底されていないのが一番の問題であったかなと。ディア四日市としては破産の申請をしていて、補償問題などを議論できる立場ではないので、発言は差し控える」（ディア四日市 中森義治 事業部長）

利用者「止水板が作動していれば…」

車が浸水する被害にあった人に話を聞いてみると――。

「値段の問題ではなくて、車にはいろんな思い出とかあるので非常にショック」

くすの木パーキングを20年以上利用している中村泰三さん。

大雨当時は、自身の車1台と従業員の車1台の計2台がとめてありましたが、2台とも廃車に。

現状補償がない中、すでに新しく車を買いなおしたといいます。

「当日の夜、くすの木パーキングに電話して、『地下2階は少し水が入ってきているが、地下1階は大丈夫です』という案内だった。大丈夫かなと、安心してそのまま置いてしまった。結果的には出せばよかった」（中村さん）

中村さんは、2000年の東海豪雨の時にも車をとめていたといいますが、その時は被害はなかったといいます。

「2000年にも大雨（東海豪雨）が降って、諏訪の商店街は浸水したが、くすの木パーキングだけは、ほとんど被害はなかった。なぜ今回こういう形になったのか、止水板さえきちんと作動していれば、問題なかったのかなと。起こったことは仕方がないが、防げたのかなと思う」（中村さん）