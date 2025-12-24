中国地方は、明日25日(木)の午後から次第に寒気が流れ込み、27日(土)にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。日本海側や中国山地沿いは雪が積もり、大雪となるでしょう。季節風が強まり雪で見通しの悪い所もあるため、車の運転などご注意ください。また、朝は時間に余裕を持って通勤など行ってください。

明日25日(木)午後から平地で雪を降らせるレベルの寒気が流入

中国地方の上空1500m付近には、明日25日(木)の午後から次第に寒気が流れ込み、夜から27日(土)にかけてマイナス6℃以下の平地で雪を降らせるレベルの寒気に覆われる見込みです。





また、25日(木)の夜から26日(金)の朝には上空5500m付近にも強い寒気が流れ込むため、大気の状態が不安定になるでしょう。発達した雪雲が流れ込む見込みです。

JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)により降雪が急増する所も

25日(木)の日中は日本海を低気圧が進み、午後は西から寒気が流れ込む見込みです。このため、日中は日本海側を中心に断続的に雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。また、夜は日本海で北西風と北東風が収束するJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が山陰地方にかかり、上空にも強い寒気が流れ込むでしょう。発達した雪雲が流れ込む見込みです。25日(木)夜には内陸部で雪になる所が多く、26日(金)は雪や風が強まり、大荒れの天気となるでしょう。27日の朝にかけて中国地方の日本海側や中国山地沿いを中心に雪が積もり、大雪となる見込みです。

また、季節風が強まるため、ビニールハウスは倒壊のおそれがあります。車の運転は、見通しの悪い所があるでしょう。積雪や路面の凍結にも十分ご注意ください。

26日(金)は中国山地沿いで真冬日の所も 厳しい寒さに

中国地方は27日(土)にかけて、強い寒気の影響で真冬並みの厳しい寒さとなる見込みです。

25日(木)の予想最高気温は平年より高いものの、午後は冷たい西寄りの風が強まり、気温ほど暖かく感じられないでしょう。

26日(金)の日中はあまり気温が上がらず、中国山地沿いでは最高気温が0℃前後となる所もあるでしょう。一日の最高気温が0℃未満の真冬日になる可能性もあります。

27日(土)も最高気温は10℃に届く所はなく、厳しい寒さとなる見込みです。

急な寒さで体調を崩さないよう、お気をつけください。