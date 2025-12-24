¡Ô¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó»àµî¡ÕÅÁÀâ¤Î¡È½¬»ÖÌî¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹ëÅ¡¡É¤Ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¢Ì¾Åá18¿¶¤ê¡¢¡È¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤¬´Ó¤¤¤¿µ¬³Ê³°¤ÎÈþ³Ø
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»94¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢12·î23Æü¸á¸å3»þ21Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÈøºê¤µ¤ó¡£½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¸¶±Ñè½²Ö¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÎý½¬¤ò¸«¼é¤ë»Ñ¤â
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"µ¬³Ê³°"¤À¤Ã¤¿¡£1947Ç¯1·î24Æü¡¢ÆÁÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆÁÅç¸©Î©³¤Æî¹â¡Ê¸½¡¦³¤Éô¹â¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¥×¥íÌîµå¤ò°úÂà¤·¡¢21ºÐ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ»¤Ø¡£
¡¡1970Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¸å¤Î¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¸½ºß¤Î¥Ä¥¢¡¼À©¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿1973Ç¯¤Ë¤Ï½éÂå¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°ÊÍè¡¢1998Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¾Þ¶â²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î12²ó¡£À¸³¶³ÍÆÀ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï113¾¡¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£ÀÄÌÚ¸ù¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤È¤È¤â¤Ë¡ÖAON»þÂå¡×¤òÃÛ¤¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¹ë²÷¤µ¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥´¥ë¥ÕÃ´Åöµ¼Ô¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÈøºê¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Ø°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡Ù¤¬Èà¤Î»ýÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÈøºê¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀéÍÕ¡¦½¬»ÖÌî¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¡Ø½¬»ÖÌî¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë300ÄÚÄ¶¤ÎÂç¹ëÅ¡¤Ç¤¹¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤ä¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âµé¼Ö¤¬6¡Á7ÂæÊÂ¤Ó¡¢Äí¤Ë¤Ï¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤ä¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤¬Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åá·õ¼ý½¸¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î18¥Û¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ18¿¶¤ê¤ÎÌ¾Åá¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥´¥ë¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ç¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èøºê¤µ¤ó¤Ï50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¡ÖÆùÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î¼¹Ç°¤Ï¡¢2002Ç¯¤Î¡ØÁ´Æü¶õ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤Ç¤Î55ºÐ7¥«·î29Æü¤È¤¤¤¦¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼ºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¼ùÎ©¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·ë¼Â¤¹¤ë¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¸å¿Ê°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸åÈ¾¤«¤éÈÕÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤ò¡Ö¸å¿Ê¤Î°éÀ®¡×¤Ø¤ÈÃí¤¤¤À¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤òÀßÎ©¡£Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¡¢Èøºê¤µ¤ó¤ÎÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Î³Ø¹»¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡ØËÍ¤¬¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤â¡¢ÆùÂÎ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éµ»½Ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÅÚ¾í¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê±ó²ó¤ê¤Ï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Æ¤Ð¡¢À¤³¦¤ÏÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ò2ÅÙÀ©¤·¤¿ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê24¡Ë¡¢º£µ¨¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê23¡Ë¤é¡¢¡ÖÌç²¼À¸¡×¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È³ÐÀÃ¡£"¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î°äÅÁ»Ò"¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼ã¤ºÍÇ½¤¿¤Á¤¬º£¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ïµ»½ÑÏÀ¤ò±ä¡¹¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â°¦¤·¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤é¡¢Æ»¤ò¶Ë¤á¤¿Â¾¶¥µ»¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤â¹¤¯¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿¤Ë¤â¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë¡¢µ©Âå¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡»°·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡¢¼¡ÃË¡¦·òÉ×¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¡Ë¡¢»°ÃË¡¦Ä¾Æ»¡Ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Ë°é¤Æ¡¢"3J"¤Ç141¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄï2¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÒÈøºê·òÉ×¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡¡·»Äï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÄñ¿Ê¤àÆ»¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²æ¡¹·»Äï¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¿¦¶È¤ÇÌó70Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤¬¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤³¤ì¤«¤é¤¬¼ä¤·¤¤¤·¶ì¤·¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤ÇÁ´¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·»µ®¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡ÒÈøºêÄ¾Æ»¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÆÁÅç¤Î·»¤ä¤ó¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¹»Ìîµå¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤êÈøºê²È¤Î²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ÈøºêÄ¾Æ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢·»µ®¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤á¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºêÌµ¤·¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·»µ®¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡¡¤½¤Î¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÈÀ¸¤ÍÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¾È¤é¤¹Æ»¤·¤ë¤Ù¤È¤·¤Æ¡¢±Ê±ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¨¡¨¡¡£