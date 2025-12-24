¡ÖÎáÏÂ¤Ç¤â¸ì¤ê¤¿¤¤¾¼ÏÂ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×#14 ¸µÁÄ²¼Ñî¾å»Ø´ø´± À¾Â¼ÆÁÊ¸ PartⅠ
"Æ±¤¤Ç¯"¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
É®¼Ô¤ÈÆ±¤¸1959Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢NPB¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2µåÃÄ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï¥êー¥°3°Ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ë¾º¤êµÍ¤á¤ë"²¼Ñî¾å"¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿À¾Â¼ÆÁÊ¸¤µ¤ó(°Ê²¼·É¾ÎÎ¬)¤À¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¤è¤·¤ß¤Ç¡¢¥Ë¥·¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Ë¥·¤ÏµÜºê¡¦Ê¡Åç¹â―¼¯»ùÅçÅ´Æ»´ÉÍý¶É¤ò·Ð¤Æ¡¢1982Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£
83Ç¯¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤ËÅ¾¸þ¡¢84Ç¯¤Ë½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍâ85Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.311¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö(ÆóÎÝ¼ê)¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
86Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅðÎÝ²¦¡¢90Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.338¤ÇÎ¾ÂÇ¤ÁÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¦¥êー¥°½é¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
16Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç1433»î¹ç4777ÂÇ¿ô1298°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.272¡¢33ËÜÎÝÂÇ¡¢326ÂÇÅÀ¡¢363ÅðÎÝ¡£97Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È¥Áー¥à¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢°ì¡¦Æó·³¤ÎÆâ³°Ìî¼éÈ÷¥³ー¥Á¡¢°ì·³¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¡¢2010Ç¯¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÇ¯¤Ë"²¼Ñî¾å"¤òÃ£À®¤·ÆüËÜ°ì¤Ë¡£
12Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢16Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³ー¥Á¤È¤Ê¤ê19Ç¯¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤ËÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Ç¤¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ï¸½Ìò¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ31Ç¯´Ö¡¢°ìÅÙ¤â¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤òÃ¦¤¬¤º¡Ö¥í¥Ã¥Æ°ì¶Ú¡×¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À¡£
É®¼Ô¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¸½Ìò»þÂå¤Ï¿Æ¸ò¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥·¤¬»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë´ÖÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
10Ç¯¡¢²¼Ñî¾å¤ÎÇ¯¤Ë´Ø·¸ÃÍ¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤òÃ¦¤¤¤À¸å¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡£10·î9Æü¤Ë¡Ö½µ´©¥Ùー¥¹¥Üー¥ë4000¹æµÇ°¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È ÍüÅÄ¾»¹§✕À¾Â¼ÆÁÊ¸¡á10.19¤Î¿¿¼Â¡á¡×¤Î¹ðÃÎ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥·¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤²ñ¾ì¤òË¬¤Í¤¿¡£
¥Ë¥·¤ÏÉ®¼Ô¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¢µ×¤·¤Ö¤ê¡£¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¶á¡¹¥á¥·¤Ç¤â¿©¤ª¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È²ñ¿©¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢ÆüÄø¹ç¤ï¤»¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÈÎ©¥êー¥° µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¤ÎGM¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£"10.19"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¤Î¤³¤È¤«¤éÏÃ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢ÆÈÎ©¥êー¥°¤Î¶å½£¥¢¥¸¥¢¥êー¥°¤Ë2023Ç¯¤Ë»²Æþ¤·¤¿¡£Æ±¥êー¥°¤Î²ÃÌÁµåÃÄ¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¢ÂçÊ¬¡¢·§ËÜ¡¢µÜºê¤Î4¥Áー¥à¡£º´²ì¤Ï½à²ÃÌÁµåÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºê¤Ï23Ç¯11¾¡64ÇÔ3Ê¬¤Ç¾¡Î¨.149¡¢24Ç¯10¾¡63ÇÔ3Ê¬¤Ç¾¡Î¨.137¡¢25Ç¯10¾¡52ÇÔ1Ê¬¤Ç¾¡Î¨.161¤È¡¢¼ó°Ì¤È40¥²ー¥à°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤¿ÃÇ¥È¥Ä¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¼«Ê¬¤âµÜºê¤ÏÃÏ¸µ¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£
¼ÒÄ¹¤«¤é"²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡£¤¼¤Ò¶¨ÎÏ¤·¤ÆÍß¤·¤¤"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥·¤ÏGM½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²ñ¿©¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢GM¤È¤·¤ÆÍèµ¨¤Î¥Áー¥àÊÔÀ®¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥êー¥°¡×(¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¡¢¹ñÀÒ¤Ê¤ÉÌä¤ï¤Ê¤¤Ìîµå¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¥êー¥°)¤Î»ë»¡¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ú¥ëー¿Í¤Ç160¥¥íÄ¶¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¾ðÊó¸ò´¹¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ö0.1¡ó¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×(12·î29Æü=·î= 10»þ40Ê¬～)¤Î¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±¥êー¥°¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸½¾ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¼èºà¶¨ÎÏ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËµÜºê»ÔÆâ¤Ë½»¤Þ¤¤¤â·ÀÌó¡£º£¸å¤Ï·î¤Ë20ÆüÄøÅÙ¤ÏµÜºê¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢GM¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÇÃ±¿ÈÉëÇ¤¤È¤Ï¤Í¡£¤¤¤ä¤¢¡¢ÀµÄ¾¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤¿¤á¤À¤·¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥·¡£
"Æ±¤¤Ç¯"¤È¤·¤Æ¡¢65ºÐ¤ò±Û¤¨¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿Í¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢¸Î¶¿¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
¼Â¤Ï¥Ë¥·¤¬ÆÈÎ©¥êー¥°¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬2ÅÙÌÜ¤À¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¸å¡¢22Ç¯¤ËÆÈÎ©¥êー¥°¡¦ÆüËÜ³¤¥ª¥»¥¢¥ó¥êー¥°¤ÎÊ¡°æ¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥Ä¤Î²ñÄ¹·óGM¤Ë½¢Ç¤¡£µåÃÄ¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤·¤«·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤¬º£²ó¤ÎµÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¤ÎGM¼õÂú¤Ë¤Ä¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤È·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÈÎ©¥êー¥°¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ì±þ¡¢¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ÏÂÔ¶øÌÌ¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Í¡£
Â¾¤Î¿Í¤È¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤¦¤¿¤À¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÏÃÏ¸µ¤ÎµÜºê¤Ë¤É¤ì¤À¤±²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£
µÜºê¥µ¥ó¥·¥£¥ó¥º¤ÏËÜ¼Ò¤òµÜºê»ÔÆâ¤«¤éÅÔ¾ë¤Ë°Ü¤·¤¿¡£ÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¤ÏÍèÇ¯2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä®¤òµó¤²¤Æ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤âÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤è¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ý±×¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
ÅöÁ³¡¢Áª¼ê¤ÎÂÔ¶ø¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£GM¤È¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¥Áー¥à¤ò¤É¤¦ÊÔÀ®¤¹¤ë¤«¡£¥Ë¥·¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¤Î¤³¤È¤òµÜºê¡¢¶å½£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ËèÇ¯¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢NPB¤Ë1¿Í¤Ç¤â2¿Í¤Ç¤âÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï¤Í¡¢ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
º£²óGM¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÈÎ©¥êー¥°¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÇØÃæ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«²¡¤·¤Å¤é¤¤¤È³§¤µ¤ó¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡£ÂÔ¶øÌÌ¤â°¤¤¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢Åª¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¤Í¡£
¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤È¤±¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤·¡¢Î¾¿Æ¤âÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£
¥Áー¥à¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿ô¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÅê¼ê¥³ー¥Á¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Þ¤Ç»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°¡¦¹âÃÎ¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾åÍ´Æó»á¤À¡£
ÃÏ¸µÅÔ¾ë¹â¹»½Ð¿È¤ÇÆî³¤―¥À¥¤¥¨ーー¹Åç―ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Ç¼ç¤Ëµß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£89Ç¯¤Ë¤Ï¥»ー¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¾Â¼´ÆÆÄ»þÂå¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë±¦ÏÓ¤À¡£
µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¤ÎÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£"Æ±¤¤Ç¯"¤È¤·¤ÆÍèµ¨¤ÏÁ´»î¹ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
PartⅡ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ»þÂå¤Ë·Ç¤²¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¡ÖÏÂ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ë¥·¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÇ÷¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÖÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
