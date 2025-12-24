シャオミ・ジャパンは、テーマ別に商品を詰め合わせた「Xiaomiでスマートなくらし 新春福袋2026」を数量限定で販売する。なくなり次第終了。

販売は2ルートで、Xiaomi Store各店では12月27日から、オンライン(Xiaomi公式サイト mi.com)では1月1日から取り扱う。ラインナップは5種類で、スマートデバイス入門からリビング家電、美容ケア、ワーク＆ゲーミングなど。セット内容により割引率は約16～44%となる。

ラインナップ

はじめてのスマート体験福袋 17,940円 (市場想定24,540円／約27%オフ)

くらし整う 健康管理福袋 17,640円 (市場想定21,000円／約16%オフ)

おうち充電 快適リビング福袋 97,780円 (市場想定132,900円／約26%オフ)

自分磨き 美容と身だしなみ福袋 10,180円 (市場想定18,260円／約44%オフ)

仕事も遊びも快適 ワーク＆ゲーミング福袋 24,380円 (市場想定36,500円／約33%オフ)

Xiaomi Band 8 Pro REDMI Buds 5 Pro(ブラック) Xiaomi 165W Power Bank 10000(Integrated Cable)Xiaomi スマート温湿度計 3 mini Xiaomi スマート体重計 S400 Xiaomi エアフライヤー 6.5L Xiaomi 布団クリーナー Xiaomi 布団クリーナー フィルター(2パック)Xiaomi TV A Pro 65 2025 Xiaomi サウンドアウトドア Xiaomi スマートカメラ C500 Dual Xiaomi コードレス掃除機 G20 Lite Xiaomi コードレス掃除機 G20 Lite フィルターキット Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact フィルターXiaomi ウォーターフロッサー 2 Xiaomi ウォーターフロッサー 交換用ノズル Xiaomi 電動シェーバー S200 Xiaomi 電動シェーバー S200 交換用ヘッド Xiaomi ヘアカッター 2 Xiaomi 電動歯ブラシ T302 Xiaomi 電動歯ブラシ T302 交換用ヘッドXiaomi ゲーミングモニター G27i Xiaomi デスクトップスピーカー Mi モニター掛け式ライト Xiaomi ワイヤレスマウス Comfort Xiaomi 5-in-1 Type-C ハブ