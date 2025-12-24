¡Ú2025·ãÆ°À¯³¦¡Û½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Ê¤ÉÀ¯³¦¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ä¸½Æâ³Õ»Ù¤¨¤ëÀÅ²¬Áª½Ð¤Î¥ー¥Þ¥ó¤òÄ¾·â
23ÆüÌë¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¡£
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡ÖºâÀ¯¤Î·òÁ´À¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬º£¤Þ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¤³¤³¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È³°¸òÎÏ¤â¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆËÉ±ÒÎÏ¡¢¤³¤ì¤â¤ä¤Ï¤ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶ÁêÅöÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÆüËÜ¤Î¼çÂÎÅªÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Êº¤Æñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É Äü¤á¤º¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤º¤Ë¡¢¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯¤Ï½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¯³¦¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿·ãÆ°¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥á¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹âÆ¡£
ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Ï¿¼¹ï¤Ê¡È¥³¥áÉÔÂ¡É¤È²Á³Ê¹âÆ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ê¾®ÀôÇÀ¿åÁêŽ¥Åö»þ¡Ë
¡Ö¥³¥áÃ´ÅöÂç¿Ã¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¾®ÀôÇÀ¿åÁêŽ¥Åö»þ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£·èÃÇ¤Ç¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ç Çä¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤òÇÀ¿åÁê¤Ëµ¯ÍÑ¤·È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Í¿ÅÞ¤«¤é¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¸½¶âµëÉÕ¡×¤¬Éâ¾å¡£ÂÐ¤¹¤ëÌîÅÞ¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¡×¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ©·û¡¡¸åÆ£ Í´°ì ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö1¿Í3Ëü±ß¤È¤«1¿Í5Ëü±ß¤À¤È¤«ÇÛ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²Æ¤Î»²±¡Áª¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿ÁªµóÌÜÅö¤Æ¤Î¤Ð¤é¤Þ¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ÁíÍý¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÊÀÐÇË¼óÁêŽ¥Åö»þ¡Ë
¡Ö¤«¤®³ç¸Ì¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡ØÁªµóÌÜ Åö¤Æ¤Î¤Ð¤é¤Þ¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê ¤³¤È¤òÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â ¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤·¤«¤·¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡Ä¡£
ÌîÅÞ¤ÏÂç¤¤¯Ìö¿Ê¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡Ä¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÄÀÊ¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¡¢ÌîÅÞ¤ËÂçÇÔ¡£½°µÄ±¡¤ËÂ³¤ »²µÄ±¡¤Ç¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä
¡ÊÀÐÇË¼óÁêŽ¥Åö»þ¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
·ë¶É¡¢¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¡°©Âô °ìÏº °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¹ç·×¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó¡¢185É¼¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤¯¤ó¡¢156É¼¡£¤è¤Ã¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁª¼Ô¤È·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¤«¤¸¼è¤êÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡£
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÃ¶¡¢Çò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ï26Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡Ä¡¢¿·¤¿¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©´Ø·¸¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½°±¡µÄÄ¹¡Ë
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ·¯¤ò½°µÄ±¡µ¬Â§Âè18¾òÂè2¹à¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ±¡¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ10·î¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î¡È½÷À¡É¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡Ö¡È¶¯¤¤·ÐºÑ¡É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ ¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤Î¹Í¤¨Êý¤Î²¼¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÆâ³Õ70¡óÄ¶¤¨¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤·¡¢½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢³°¸ò¥é¥Ã¥·¥å¤â¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¡ÖÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡×¤äÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
º£½µ¡¢22Æü¡¢1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÊóÆ»¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤¿Å¸¼¨²ñ¤òË¬¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡£
¡Êµ¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë
¡ÖÆ±¤¸¥Ýー¥º¤Ç¡Ä¡×
¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡ÄÊóÆ»¿Ø¤Ë¥µー¥Ó¥¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï ¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ÎÁ°¤Ø¡£
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡Ö¤³¤ì¡¢¾®¤¸¤ï¤È¤«¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ä¡×
¥µ¥¤¥ó¤òµ¤·¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¤Î¤¦¤Ç½¢Ç¤2¤«·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Áö¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÉÔ°Â¤Ç¤¹¤È¤«Ì¤Íè¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡Ä¤³¤ì¤ò°Â¿´¤È´õË¾¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¯ºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
NNN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¤³¤Î½µËö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï73¥Ñー¥»¥ó¥È¡£È¯Â°Ê¹ß¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ìÊý¡¢
ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤Ë¤è¤êÈ¿È¯¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤ÉÆñÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î16Æü¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òÃì¤È¤·¤¿Áí³Û18.3Ãû±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î¤â¤È¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¹â»Ô¥«¥éー¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¡¢»³ÀÑ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¡£¤½¤Î¥ー¥Þ¥ó¤Î1¿Í¤¬¡¢ÀÅ²¬7¶èÁª½Ð¤Î¾ëÆâ¼Â·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¡¢À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤È¾ëÆâÂç¿Ã¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ°÷²ñ´Û¤Ë¤¢¤ë»öÌ³½ê¤òÆÃÊÌ¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡Ä¡£
¡ÊÀÅ²¬7¶è ¾ëÆâ ¼Â ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡Ë
¡Ö¿ôÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅ·Îµºà¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²È¶ñ¤ò
ÆÃÃí¤·¤Æ¡×
¡Êß·°æ »ÖÈÁ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤â¡©¡×
¡ÊÀÅ²¬7¶è ¾ëÆâ ¼Â ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤âÅ·Îµºà¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ò¥Î¥¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Êß·°æ »ÖÈÁ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¤Ç¤¹¤Í¡×
Áªµó¶è¤Ç¤¢¤ëÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è¤ÎÌÚºà¤ò»È¤Ã¤¿´ù¤ä¤¤¤¹¤¬¤º¤é¤ê¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ñÌ£¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¥ì¥³ー¥É¤Ë¡ÄÂç¤¤Ê¥¹¥Ôー¥«ー¤Þ¤Ç¡£
¤¿¤À¡¢Âç¿Ã¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤Ê¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¯»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾ëÆâ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¤Ë¡¢È¯Â¤«¤é2¤«·î¤¬¤¿¤Ã¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êß·°æ »ÖÈÁ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤³¤Î2¤«·î¡¢Âç¿Ã¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¡ÊÀÅ²¬7¶è ¾ëÆâ ¼Â ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡Ë
¡Ö2¤«·î¤È¤¤¤¦¤«È¾Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À
¤±¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´±Î½¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤À¯ºö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£ÆüËÜ¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥ëー¥ë¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ä¶¯¤¤²þ³×¤Î°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¡×
¹â»Ô¼óÁê´Î¤¤¤ê¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¾ëÆâ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡£17¤Î½ÅÅÀÊ¬Ìî¤ËÌ±´ÖÅê»ñ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êß·°æ »ÖÈÁ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡ÖÀ®²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Î2¤«·î´Ö¡×
¡ÊÀÅ²¬7¶è ¾ëÆâ ¼Â ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡Ë
¡ÖÂ¤Á¥¡¦±§Ãè¡¦£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ¤ò¾¡¤Á¶Ú¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤µ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀ¤³¦¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£¸ÛÍÑ¡¦½êÆÀ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¾ëÆâ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯ÂÁ°¤«¤é¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿°ì¿Í¡£º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹° »á¡Ë
¡ÖÊª²Á¹â¤¬¤â¤Ã¤È¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤µ¤é¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç
¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ëÆâÂç¿Ã¤ÎÃ´Åö¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÀÅ²¬7¶è ¾ëÆâ ¼Â ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡Ë
¡ÖÉ¬¤º¤·¤âºâÀ¯½ÐÆ°¤·¤¿¤éµÞ¤ËÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤äÃæÄã½êÆÀ¼Ô¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼å¤¤Î©¾ì¤ÎÊý¤Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢·Êµ¤²óÉü¤ÎÀ®²Ì¡È²Ì¼Â¡É¡£Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¥ì¥¸¥ãー¤Ë»È¤ª¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Â¿¤¯¤ÎÆñÂê¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡¢2026Ç¯¤Ï¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
