¹â³Û¤Ê°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤òÍÞ¤¨¤ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯8·î¤«¤é2Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢1¤«·î¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤òºÇÂç¤ª¤è¤½38¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬º£Ç¯¤«¤éÉéÃ´¤Î¾å¸Â³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´µ¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¸«Á÷¤é¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢¾åÌî¸üÏ«Âç¿Ã¤ÈÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯8·î¤ÈºÆÍèÇ¯8·î¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë1¤«·î¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤òºÇÂç¤ª¤è¤½38¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë³Û¤Î¾å¸Â¤â¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¿¶ÑÅª¤Ê½êÆÀ¶èÊ¬¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ª¤è¤½370Ëü±ß¡Á¤ª¤è¤½770Ëü±ß¡×¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢·î¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Ï¸½ºß¡¢8Ëü100±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯8·î¤Ë¤Ï8Ëü5800±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆÍèÇ¯8·î¤Ë¤Ï½êÆÀ¶èÊ¬¤òºÙÊ¬²½¤·¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ª¤è¤½650Ëü±ß¡Á¤ª¤è¤½770Ëü±ß¡×¤ÏÉéÃ´¾å¸Â³Û¤¬11Ëü400±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤è¤ê¤â38¡ó¤Û¤ÉÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬³°Íè¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿ºÝ¤Ë¼«¸ÊÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö³°ÍèÆÃÎã¡×¤Ï¡¢¾å¸Â³Û¤¬¸½ºß¡¢8000±ß¡Á1Ëü8000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆÍèÇ¯8·î¤ËºÇÂç2Ëü8000±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÂ¿¿ô²ó³ºÅö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¾¶á12¤«·î¤Ç·î¤Î¾å¸Â³Û¤Ë3²óÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢4²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹´ü¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê´µ¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¾å¸Â³Û¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£