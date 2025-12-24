IMP.²£¸¶Íªµ£¡¢¥¢¥ó¥×¥Æ¥£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÄ©Àï¡ªÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤ÎÂÐ·è¤ÇÇÔËÌ¤â¹âÉ¾²Á¡Ö78ÅÀ¡×³ÍÆÀ
IMP.¤Î²£¸¶Íªµ£¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢SBS¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¡Ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖSole¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª²£¸¶¤¯¤ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÄ©Àï¡×¤¹¤ë¤³¤È¡£¾®·¿»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÀ½Â¤¤·¡¢Á´¹ñ½é¤Î¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍ¥Àè»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¤¿IAI¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï´Ø·¸¼Ô°Ê³°Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î»ÜÀß¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª²£¸¶¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤é¤¼¤Ò¡×¤ÈÆÃÊÌµö²Ä¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢º£²ó¤Î°ÆÆâÌò¤òÌ³¤á¤ëIAI¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬²£¸¶¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£½÷À¼Ò°÷¤¬²£¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤·²Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¾å¼ê¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È°¥Î¥ê¡£²£¸¶¤Ï¡Ö·Ú¡¹¤·¤¯¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ê»ÜÀßÆâ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ë´°Á´¤ËËÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¼ÒÆâ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¸«³Ø¤·¤¿¸å¡¢¾ã¤¬¤¤¼ÔÍ¥Àè¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¡ÖIAI¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¥¢¥ó¥×¥Æ¥£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸åÆ£Âçµ±Áª¼ê¤ÈÂÐÌÌ¡£¥¢¥ó¥×¥Æ¥£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÂ¤äÏÓ¤ËÀÚÃÇ¤Î¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ê¾¾ÍÕ¾ó¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¦7¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¸åÆ£Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«¤¿²£¸¶¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢¤«¤Ã¤³¤è¡£°ÒÎÏ¤¬¤¤¤«¤Ä¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥×¥Æ¥£¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤¿Êâ¹ÔÎý½¬¤«¤é³«»Ï¡£²£¸¶¤Ï¡Ö¤¢¡¢·ë¹½¤¤Ä¤¤¡×¤È¡¢ÏÓ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£¸åÆ£Áª¼ê¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ÎÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¡Ö¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¤èº£¡×¤È¶ÃØ³¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5Ï¢Â³¼ºÅÀ¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÎ¾Â¡×¤ò»È¤¨¤ëÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡ÖÉáÄÌ¤ËÌµÍý¤Ç¤¹¤ï¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡×¤ÈÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤¿¡£
ÂÎ¸³¤ò½ª¤¨¤¿²£¸¶¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏµÓ¤Î¶¥µ»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏÓ¤ÈÂÎ´´¤¬É¬Í×¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥×¥Æ¥£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÂÐ·è¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÆ£Áª¼ê¤Ï¡Ö¡Ê²£¸¶¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ë100ÅÀËþÅÀÃæ78ÅÀ¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀ®¸ù¤ÎÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢²£¸¶¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª´ò¤·¤¤¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤¿°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£