¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM¡ªLK¡×¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ë°¸¤Æ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£º£Ç¯¤ÏÂç³èÌö¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤È¤Í¤®¤é¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¶âÈ±¥Ë¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã«´ß¤¢¤ê¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤é¤óÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¤Ï¤ä¤Á¤ã¤ó¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡×¡Öº£Ç¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½ÀÂÀÏ¯¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ°Ìë¤Ð¤Ã¤«¤·¤Æ¤¿¤±¤É¤½¤ó¤Ê´é°ì¤Ä¸«¤»¤ºÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤¸¤å¤¦¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö²¶¤¬¤·¤ó¤É¤½¤¦¤Ê»þ¤â¤¤¤Ä¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Ê¡×¡Ö½ÀÂÀÏ¯¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È´¶¼Õ¤òÍ¾¤¹»ö¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖM¡ªLK¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë½ÀÂÀÏ¯¡£5¿Í¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¯¤í¤¦¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À¼¤À¤±¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ª´ê¤¤¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
