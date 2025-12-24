お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原やすよ（50）が23日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）で、かつて経験したクリスマスの衝撃エピソードを披露した。

クリスマス当日、友人らとパーティーを開くことになったやすよ。その中の1人が彼氏のアルバイト先へプレゼントを届けに行くことになり、「ついて行くわ」と全員で付き添ったところ、「その彼氏、その日バイトを休んでて」と振り返った。

そこで「えっ、バイトって言ったのに休んでるわ」と衝撃を受けながらも、周囲は「シフトが変わったんちゃう？」とフォロー。「じゃあもう家に行こう」と向かいかけたところで、「JRの天王寺の駅で、その彼氏が誰かを待っててん」と続けた。

友人らが「おるやん！」と驚いた瞬間、彼氏に駆け寄る女性の姿が。「その子の浮気現場を見るっていうクリスマス」と衝撃のエピソードを披露したやすよは、「いろいろパーティーとか楽しんでたはずやのに、コレしか覚えてないねん」と打ち明けた。

そして「強烈やろ。その友達を慰めるクリスマスやったから」というやすよに、モデルの近藤千尋は「それってもっと怖いのは、クリスマスに会うってことはそっちが本命だったのかも」と指摘。スタジオの女性陣は悲鳴を上げた。

しかし当事者を知る海原ともこは、その友人から「アレ毎年さぁ、ネタで言うの、やめてくれへん？」と言われていることを告白。自身も笑いながら「私ももう50になろうかというのに、その時のことを」と友人の言葉を伝えたが、やすよは「でも鮮明に覚えてるもんな」と語っていた。