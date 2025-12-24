ÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤Î»¿ÈÝ¤òÌÀ¸À¤»¤º¡¡Ì¾¸î»ÔÄ¹Áª¡¢Î©¸õÊäÍ½Äê¤Î¸½¿¦
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²Æì¸©Ì¾¸î»ÔÄ¹Áª¡ÊÍèÇ¯1·î25ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë3Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊäÍ½Äê¤ÎÅÏ¶ñÃÎÉðË»ÔÄ¹¡Ê64¡Ë¡á¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¿äÁ¦¡á¤¬24Æü¡¢Ì¾¸î»Ô¤ÇÀ¯ºöÈ¯É½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Êµ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤Î»¿ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£¡ÖÉ½ÌÀ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¹©»ö¤¬²ÃÂ®¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿êÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏ¶ñÃÎ»á¤Ï²áµî2²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤â°ÜÀß¤ÎÀ§Èó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÜÀßÌäÂê¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö»ÔÌ±¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡»ÔÄ¹Áª¤ÏÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀªÎÏ¡Ö¥ª¡¼¥ë²Æì¡×¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¸µÌ¾¸î»ÔµÄ¤Î²§Ä¹µ×Èþ»Ò»á¡Ê69¡Ë¤È¤Î»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£