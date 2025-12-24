TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡Öº£Ç¯¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤Ç¤¹¡×¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹ÊÒ¼ê¤Ë¾åµ¡·ù¥³¥¹¥×¥ì ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×Àä»¿¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë



 



ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖHappy Christmas Eve¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£ÃåÍÑ¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤â¡È¥È¥Ê¥«¥¤¿§¡É¤ËÅý°ì¤·¤¿¡È¥È¥Ê¥«¥¤¥³¥¹¥×¥ì¡É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤Þ¤¿¡¢ÊÒ¼ê¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊæÀî¤µ¤ó¡£¥°¥é¥¹¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êÍÛµ¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£

 



¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤»Ñ¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥È¥Ê¥«¥¤¤Û¤«¤Î¤ó¤Ï¸«¤Æ¤ëÊý¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û