¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡Öº£Ç¯¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤Ç¤¹¡×¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹ÊÒ¼ê¤Ë¾åµ¡·ù¥³¥¹¥×¥ì ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×Àä»¿¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡Öº£Ç¯¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤Ç¤¹¡×¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹ÊÒ¼ê¤Ë¾åµ¡·ù¥³¥¹¥×¥ì ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×Àä»¿¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖHappy Christmas Eve¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£ÃåÍÑ¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤â¡È¥È¥Ê¥«¥¤¿§¡É¤ËÅý°ì¤·¤¿¡È¥È¥Ê¥«¥¤¥³¥¹¥×¥ì¡É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÒ¼ê¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊæÀî¤µ¤ó¡£¥°¥é¥¹¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êÍÛµ¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤»Ñ¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ê¥È¥Ê¥«¥¤¤Û¤«¤Î¤ó¤Ï¸«¤Æ¤ëÊý¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÇÛÀþ,
Ä¹Ìî,
»ûÅÄ²°,
Ï·¸å,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
À¸²Ö,
¿À»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢