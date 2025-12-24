Space BD株式会社は2025年12月23日、アメリカ企業SpaceX（スペースX）のロケット「Falcon 9」によるライドシェア（相乗り）プログラムを活用し、2025年中に計3回の衛星打ち上げミッションを完遂、合計10機の超小型衛星の軌道投入支援を行ったと発表しました。対象の衛星は国内外の衛星で、地球観測、通信技術の実証、推進器の実証など複数の用途を含むとしています。

同社によると、ライドシェア型の打ち上げでは、ロケット事業者が求める適合要件への対応や打ち上げ枠の確保、輸出入管理など、プロジェクト全体を統合する調整が重要になります。Space BDは、衛星の特性に応じた技術調整、技術文書の作成、海外輸送における輸出規制対応などを含むインテグレーション業務をワンストップで代行するとしています。

【▲ 「Transporter-15」打上げの様子（Credit: SpaceX）】

3回のライドシェアミッションでは、超小型衛星の開発・運用を手がけるアークエッジ・スペースと連携し、SpaceXの「Transporter-12」「Transporter-14」「Transporter-15」で打ち上げ支援を実施したと説明しています。

Space BDは今後の展開として、JAXAとのパートナーシップに基づく国際宇宙ステーション（ISS）の「きぼう」日本実験棟からの衛星放出や、H3ロケットへの相乗り機会、HTV-Xからの放出機会なども含め、輸送手段の多様化を進める方針を示しています。

編集／sorae編集部