¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï24Æü¡¢¾ã³²¼Ô¤¬²ÈÂ²¤ä¾ã³²Ê¡»ã»ÜÀß¡¦»ö¶È½ê¤Î¿¦°÷¤«¤é¼õ¤±¤¿µÔÂÔ¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Ë3770·ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é293·ïÁý¤¨²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¿ô¤Ï113¿Í¸º¤Î4528¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
¡¡µÔÂÔ·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸üÏ«¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Ô¶èÄ®Â¼¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤äÄÌÊó¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡24Ç¯ÅÙ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤Ï2503·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Ï2518¿Í¡£µÔÂÔ·ï¿ô¤ÎÆâÌõ¤ò¹Ô°ÙÊÌ¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ë½ÎÏ¤ä¹´Â«¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¤¬66.1¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï¡¢¾ã³²¼ÔµÔÂÔËÉ»ßË¡¤Ë´ð¤Å¤12Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ç¤ÎµÔÂÔ¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£