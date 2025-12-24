元広島監督の達川光男氏（70）が23日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。2023年6月に65歳で亡くなったかつての大エース、北別府学さんを偲んだ。

達川氏は10月7日の放送回に出演したが、あまりにしゃべり過ぎてプロ入り前についてのトークで時間切れになるという番組初の珍事に。そのため今回は短いスパンでの再登場となった。

そのなかで、現役時代にバッテリーを組んだ北別府さんの話に。北別府さんは“精密機械”と呼ばれたほどの制球力の持ち主で通算213勝を挙げるなど活躍したが、2020年1月に2年前から「成人T細胞白血病」を患っていることを公表し、2023年6月に亡くなった。

2学年下の後輩にあたる北別府さんの現役時代について「頭は冷静で心は燃えてました。コントロール抜群で。ボール1個の世界じゃないですね、縫い目1つ」とし、ストライクかボールかあまりにきわどい判定になるため審判には「一番嫌われてた」と明かした。

「食事をするにしてもメチャクチャよくかんでゆっくり食べますよ」「ロジンは絶対に投げない。自分の味方。丁寧に置く」「先発前になると私以外もの言えない」「ロッカーにじーっと座って。奥さんからプレゼントされた白いバスタオルを横に置いてじーっと、ただ」と並外れた集中力と責任感で“孤高のエース”だった北別府さんの当時を振り返った達川氏。「若いころはメチャクチャ助けてもらいました」と後輩に感謝した。

「晩年、150勝過ぎたぐらいから捕手のリードがないと抑えられなくなった。だから最後は私のほうが主導権を握れるようになったんですが…」

その後、お互いに引退。北別府さんは60歳を過ぎてから白血病に侵され、長い闘病生活が続いた。

「手術をする前日に、お手紙くれましたよ、私に」と達川さん。

その内容についても「達川さん。今までありがとうございました。私は達川さんのミットを目がけて投げているだけで勝てていたということが今、分かりました。本当にありがとうございました。この手術が終わったらメシでもごちそうさせてください。北別府学」というものだったと明かした。

この手紙を読んだ時には「私、涙が出て」という達川氏。「最後のほうはリードで助けてもらったという気持ちがあったんでしょうね…」と故人を偲んだ。